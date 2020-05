Napoli, Angela bimba di sei anni è stata ritrovata Napoli, è stata ritrovata Angela, bimba di sei anni

Una vicenda drammatica, è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, ma che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Angela, una bimba di soli sei anni, è scomparsa su via Cirillo, ma è stata ritrovata dopo qualche ora dai carabinieri.

Questo evento drammatico, ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto i familiari della giovane vittima, che hanno lanciato subito l’allarme alle forze dell’ordine, che hanno avviato immediatamente le ricerche.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Caivano, un piccolo comune, in provincia di Napoli.

Si sono perse le sue tracce in via Cirillo e dopo che i genitori hanno cercato invano per qualche minuto, sono stati chiamati subito i carabinieri, che sono andati sul luogo dell’accaduto tempestivamente.

Hanno avviato in tempi molto ristretti le ricerche, che si sono estese lungo tutte le zone limitrofe. In molti hanno preso parte alla vicenda ed hanno cercato di dare il loro contributo per riuscire a ritrovare la piccola, il prima possibile.

C’era molta ansia e preoccupazione, ma alla fine il tutto si è concluso nel migliore dei modi, poiché sembrerebbe che la bimba sia stata ritrovata davanti ad un bar dello stadio V. Papa di Cardito.

Non sono state ancora rese note le sue condizioni e nemmeno le circostanze della sua scomparsa, ma tutti sono felici, perché non è avvenuta la tragedia, che avrebbe distrutto i suoi familiari. A dare la notizia del suo ritrovamento è stato proprio il comandante Antonio La Motta, che ha seguito tutte le ricerche.

La famiglia, per avere più informazioni possibili, ha deciso di rendere pubbliche le foto della bimba, descrivendoo anche il suo aspetto. La piccola ha i capelli castani e lunghi, carnagione chiara e nessun segno particolare.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.