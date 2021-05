Giorni tristissimi per il mondo del cinema. Nella mattinata dello scorso sabato primo maggio, è morta Olympia Dukakis, famosa attrice statunitense vincitrice anche di un Golden Globe e di un Oscar. L’interprete aveva 89 anni e se ne è andata nella sua casa di New York City, dopo aver lottato per molti mesi con una malattia. A dare l’annuncio, suo fratello Apollo.

Il mondo di Hollywood è a lutto per la scomparsa di un’attrice straordinaria che, a suo tempo, ha segnato la storia del cinema mondiale.

Una miriade di interpretazioni di successo. Una su tutte quella nel film Stregata dalla luna, che le valse anche un Golden Globe e un Oscar nella categoria di migliore attrice non protagonista.

La Dukakis aveva 89 anni ed è morta nella sua casa di New York City, dopo aver lottato per mesi con una brutta malattia. A dare l’annuncio della sua morte ci ha pensato l’adorato fratello Apollo Dukakis, che ha pubblicato un meraviglioso primo piano della sorella scomparsa, accompagnandolo con queste parole:

La mia amata sorella, Olimpia Dukakis, è morta questa mattina a New York City. Dopo molti mesi di salute fallimentare finalmente è in pace e con il suo Louis.

Olympia Dukakis è stata sposata con l’attore Louis Zorich, morto prima di lei, con il quale ha anche avuto tre figli.

I maggiori successi di Olympia Dukakis

Oltre al film Stregata dalla luna, pellicola nella quale interpretava il ruolo della madre di Cher, che nel 1988 le valse un Golden Globe ed un Oscar, Olympia Dukakis ha preso parte a tantissime altre produzioni di successo.

Nel 1993, ad esempio, il suo ruolo nel film Sinatra, le valse un’altra nomination al Golden Globe. Premio che però in quel caso non riuscì a portare a casa.

Il suo volto sarà ricordato anche per essere stato uno di quelli protagonisti nella trilogia Senti Chi Parla. In tutti e tre i film ha recitato al fianco di John Travolta.