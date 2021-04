Avrebbe compiuto 29 anni, John Travolta ricorda il figlio morto con un commovente post

Come ogni anno, John Travolta ha voluto ricordare, con una bellissima foto sui social, il compleanno di Jett, il figlio scomparso nel 2009 a soli 17 anni. Il 13 aprile, il ragazzo avrebbe compiuto 29 anni.

Auguri, mio bellissimo Jett. Ti amo.

Poche e semplici parole scritte da un padre che continua a mantenere vivo nel suo cuore, il ricordo di quel figlio morto troppo presto. Jett era affetto dalla Sindrome di Kawasaki, una malattia che colpisce i vasi sanguigni. Era autistico e soffriva di crisi epilettiche.

L’intera famiglia si era recata in vacanza alle Bahamas, nel lontano 2009. Erano pronti a trascorrere dei giorni in relax, tra sorrisi e ricordi da conservare per tutta la vita. Ma le cose non andarono come pianificato e quella vacanza segnò per sempre le loro vite.

Jett travolta è caduto nel bagno dell’abitazione ed ha battuto la testa alla vasca. L’impatto è stato fatale.

Il ricordo della sorella Ella

Anche Ella Travolta, figlia del noto attore, ha voluto ricordare il suo fratellone con una dolcissima foto sul suo profilo Instagram. Una foto in bianco e nero che li ritrae da piccoli, mentre si guardano dolcemente negli occhi:

Ti amo Jett. Buon compleanno.

Ogni anno l’intera famiglia continua a ricordare il compleanno di Jett davanti al mondo intero. Il ragazzo continua a vivere nella loro mente e nel loro cuore.

John Travolta e la morte di Kelly Preston

Lo scorso anno John Travolta ha perso anche la sua amata moglie. Kelly Preston è morta il 12 luglio 2020 e la sua scomparsa ha sconvolto il mondo intero. L’attrice combatteva da tempo contro un cancro al seno, ma aveva scelto di tenere la malattia nascosta e di lottare nella privacy, contando sul supporto e sull’amore della sua famiglia.

La notizia, infatti, arrivò in modo del tutto inaspettato, lasciando un grande dolore nel cuore di tutti coloro che l’avevano sempre amata e sostenuta durante la sua carriera.