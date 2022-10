Sono passati più di 30 giorni da quello straziante 15 settembre, in cui un alluvione ha colpito una zona della Marche. Al momento le persone che hanno perso la vita sono 11, ma Brunella Chiù è ancora l’unica dispersa. Di lei non ci sono tracce da quando il figlio l’ha vista per l’ultima volta.

Simone Bartolucci il figlio maggiore della donna, per ora è l’unico sopravvissuto della famiglia. Purtroppo anche la sorella Noemi Bartolucci, di soli 17 anni, ha perso la vita.

Tuttavia, il suo corpo è stato ritrovato quasi subito. Mentre di quello della madre, per ora ancora non ci sono tracce. Infatti anche il ragazzo, con la speranza di poterla ritrovare, si è unito ai volontari nelle ricerche.

La sera del 15 settembre la donna e la figlia di soli 17 anni sapevano dell’acqua che stava per arrivare. Per questo con la speranza di poter fuggire, sono salite in auto e si sono messe in viaggio.

Tuttavia, un’onda le ha investite e Noemi Bartolucci è stata ritrovata ormai senza vita. Mentre la madre di 56 anni risulta essere ancora dispersa. L’unico sopravvissuto della famiglia è il figlio maggiore di 23 anni, Simone. Si è aggrappato ad un albero ed è riuscito a salvarsi.

Nella serata di martedì 20 settembre i sommozzatori hanno ritrovato la Bmw Serie 1, che apparteneva proprio alla donna. La vettura completamente accartocciata ed infangata era nel letto del fiume Nevola e con molti pezzi mancanti. Hanno capito che era sua per i documenti trovati al suo interno.

Le ricerche di Brunella Chiù dopo l’alluvione

Nonostante il tempo che è passato da quella straziante sera, le operazioni di ricerca non si sono mai concluse. Tutti i suoi familiari, ma soprattutto il figlio, sperano di poterla ritrovare.

Al momento stanno scandagliando il fiume e diversi terreni della zona. Tuttavia, della donna non ci sono ancora tracce. Simone è riuscito a salvarsi aggrappandosi ad un albero.

Tuttavia, il ragazzo che è rimasto da solo improvvisamente, spera solo di poter ritrovare il corpo della madre, per piangerla su una tomba. Nell’alluvione anche il piccolo Mattia Luconi di soli 8 anni, ha perso la vita. Gli agenti lo hanno ritrovato circa 8 giorni dopo la sua scomparsa.