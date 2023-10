È stato trovato senza vita il giovane calciatore scomparso dallo scorso giovedì. Un triste epilogo che ha sconvolto il mondo dello sport. Alvaro Prieto, 18 anni, è stato rinvenuto tra due vagoni di un treno.

Il calciatore del Cordoba era scomparso giovedì scorso mentre si trovava alla stazione di Siviglia. Dopo l’allarme, sono subito partite le ricerche. Per giorni, tuttavia, nonostante tutta la stazione sia stata battuta e i soccorritori siano ricorsi all’aiuto dei cinofili, del ragazzo sembrava non esserci più traccia. Le sue ultime immagini erano state immortalate proprio dalle telecamere di sicurezza della stazione. Era appena stato ad una festa in discoteca con un amico e aveva raggiunto la stazione con l’intento di prendere un treno per Cordoba e tornare così a casa. Poco prima, il 18enne aveva inviato un ultimo messaggio alla madre, per tranquillizzarla e dirle di avere il cellulare scarico. Ma Alvaro non è mai tornato a casa.

La straziante notizia è arrivata ieri mattina, diffusa dalla Policia Nacional. Alvaro Prieto è stato trovato ormai privo di vita, tra due vagoni di un treno in corsa.

Alvaro Prieto aveva il biglietto del treno sul cellulare scarico

Dalle indagini è emerso che il controllore del treno avrebbe chiesto al calciatore di scendere dal mezzo perché sprovvisto di biglietto. Quel biglietto che purtroppo Prieto aveva sul cellulare spento. Le telecamere hanno ripreso lo sportivo mentre cercava di prendere un successivo treno, senza successo e alla fine, lasciare la stazione. Da quel momento, gli investigatori non sono più riusciti a rintracciarlo nei filmati delle telecamere di sicurezza.

Il corpo del 18enne è stato trovato privo di vita tra due vagoni, ma ciò che è accaduto è ancora avvolto nel mistero. Sarà l’autopsia a chiarire la causa certa del decesso e ad aiutare gli inquirenti a ricostruire il giallo del calciatore.

La notizia è stata confermata anche dalla sua squadra di calcio, con un post pubblicato sui social network: