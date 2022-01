All'età di 82 anni, la famosa cantante e attrice Amanda Lear si è dovuta operare al cuore. Ha pubblicato una foto per rassicurare i fan

Fan preoccupati per Amanda Lear. La famosa cantante e attrice è stata operata al cuore e per rassicurare le numerosissime persone che si sono preoccupate e che l’hanno supportata, ha pubblicato una foto post-operazione, nel letto di ospedale.

All’età di 82 anni, la star continua a sorridere, anche dopo un intervento delicato. Non si è lasciata abbattere ed ha voluto mostrasi forte ai suoi tanti fan. Nella foto, pubblicata sul profilo ufficiale Instagram, la cantante appare con un sorriso sul volto, con la flebo e nel letto dell’ospedale. Queste le sue parole che accompagnano l’immagine:

FELICE di averlo fatto!! Operazione al cuore. Il mio cuore è ora riparato e AMERA’ i miei fan ancora di più.

Migliaia i commenti pubblicati sotto il post, dei tanti seguaci della cantante che hanno voluto sostenerla ed augurarle una pronta guarigione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da amanda lear (@amanda.lear)

Amanda Lear non è scesa nei dettagli e non ha spiegato la problematica che l’ha costretta ad operarsi al cuore. Nelle sue interviste, la star ha sempre raccontato di quanto sia felice e soddisfatta della vita che ha avuto, una vita piena di soddisfazioni e di non avere paura della morte.

La carriera di Amanda Lear

Amanda Lear è una cantante, cantautrice, conduttrice, attrice ed ex modella francese. La sua carriera è iniziata negli anni ’60.

Nei successivi anni, dopo la moda, è entrata nel mondo televisivo e in quello della musica. Non solo, ha riscosso un grande successo anche nel mondo della pittura. Arrivata negli anni ’90, ormai la sua vita era divisa tra musica, tv, film e pittura. Una vita piena e una fama mondiale.

Tra i suoi più grandi successi musicali, ricordiamo le canzoni: Tomorrow, Queen of ChinatownDiamonds, Follow Me, Tam Tam, Incredibilmente donna, Ho fatto l’amore con me, Enigma, Fabolous.

Tra i film più di successo, ricordiamo invece: Si muore solo da vivi, Gli incredibili 2, Metti una notte, Febbre nelle notti d’estate, Follie di notte.