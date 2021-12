Le sue foto accompagnate da tristi messaggi di addio sono apparse sui social dopo la notizia della sua morte. L’attrice Sally Anne Howes si è spenta a 91 anni. Pochi pochi mesi dopo la morte del marito di 48 anni, l’agente letterario britannico Douglas Rae, avvenuta lo scorso settembre.

Sally Anne Howes era un’attrice diventata famosa a livello internazionale, dopo la sua grande interpretazione nel film di successo Chitty Chitty Bang Bang del 1968.

Nella sua prima apparizione, il noto volto del mondo dello spettacolo aveva soltanto 12 anni. Durante la sua brillante carriera sul palcoscenico e sullo schermo, Sally è stata nominata per un Tony Award come migliore attrice protagonista nel musical Brigadoon del 1963.

Oggi è ricordata per la sua interpretazione di Eliza Doolittle in My Fair Lady e per il personaggio Truly Scrumptious nel film musicale per bambini Chitty Chitty Bang Bang. Quest’ultimo, nei decenni successivi, è stato reinventato nei palcoscenici come West End e Broadway.

Sally Ann Howes è morta all’età di 91 anni dopo una carriera teatrale e cinematografica durata ben sei decenni.

La star è stata sposata per 8 anni con il compositore di Broadway Richard Adler. Con il matrimonio ha acquisito due figli adottivi, che ha continuato a crescere anche dopo il divorzio.

La conferma della sua scomparsa è arrivata da un post sui social network, pubblicato dal nipote Toby:

Posso confermare la scomparsa della mia amata zia #SallyAnnhowes che è morta pacificamente nel sonno ieri.

Sally Ann Howes e l’amore per il teatro

Sally Ann Howes è nata a Londra nel 1930 dall’attrice Patricia Malone e dall’attore Bobby Howes. La sua vera passione non era il cinema, bensì il teatro. Più che una passione, come lei stella la definiva, era una droga. La sua notorietà arrivò quando venne scelta come sostituta di Julie Andrews nella produzione a Broadway nel 1958.

Il pubblico si è sentito ingannato e io ho subito sentito di essere stata gettata in pasto ai lupi. Alla fine dello spettacolo, li avevo trasformati.

Queste le sue parole dopo l’esperienza che le cambiò la vita.