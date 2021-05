Amato attore e youtuber muore a 35 anni: la moglie pubblica il suo ultimo video

Rahul Vohra, attore e youtuber indiano, è morto a soli 35 anni a causa del Covid-19. L’annuncio della scomparsa dell’uomo è stata per tutti uno shock ed è arrivata dopo il video pubblicato da Rahul in cui l’uomo fa una denuncia riguardo le cure ricevute. Dopo la notizia della sua morte, sono molti ora gli amici e colleghi che chiedono giustizia.

Molto conosciuto in India soprattutto per i suoi video comici, Rahul Vohra è morto a soli 35 anni in un ospedale di Dehli a causa del Covid-19. Una notizia che ha sconvolto tutti, soprattutto per il video pubblicato in cui lo youtuber denuncia le cure ricevute.

Infatti, il giorno prima di morire, Rahul Vohra ha condiviso su Facebook un post nel quale ha taggato il Primo Ministro Narendra Modi. Dopo la scomparsa dell’attore, sua moglie Bohra ha anche lei pubblicato un video in cui Rahul si trova in ospedale. Ecco le sue parole:

Questo ossigeno è estremamente prezioso in questo momento. Senza di esso i pazienti diventano storditi e soffrono. Provi a chiamare l’infermiere, ma non viene. Arrivano dopo un’ora o più, e devi andare avanti in qualche modo in loro assenza.

Rahul Vohra, l’annuncio della morte dell’attore indiano

L’attore e youtuber indiano Rahul Vohra, sin dall’inizio del contagio, ha avuto a che fare con problemi di salute importanti. Sono state molte le complicazioni insorte in seguito alla diagnosi di Covid-19.

La notizia della scomparsa dell’attore è stata comunicata tramite un post del regista teatrale Arvind Gaur. Queste le sue parole: