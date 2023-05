La piccola Amelie non ce l’ha fatta, si è spenta per sempre a soli 11 anni. L’intera comunità di Bollate, comune di Milano, è distrutta. Tutti si sono stretti al dolore di mamma Katharina e di papà Gianni.

Amelie amava danzare, una passione che aveva iniziato a coltivare da piccolissima, a soli 4 anni. Poi, quella terribile diagnosi, arrivata solo un anno dopo. Aveva 5 anni, quando i medici le hanno trovato un tumore.

La bambina ha lottato con tutte le sue forze e, nonostante quel brutto male l’aveva resa cieca, ha continuato a sorridere e danzare. Ha insegnato ai suoi cari cosa significhi essere forte e apprezzare ogni attimo della vita.

Purtroppo, poche ore fa si è diffusa la tristissima notizia. La piccola Amelie ha aperto le ali ed è volata in cielo. Aveva solo 11 anni.

L’intera comunità di Bollate si è stretta al dolore della famiglia. La mamma e il papà hanno scelto di istituire un fondo in sostegno di tutte le associazioni che in questi anni hanno aiutato la loro bambina.

Poi un messaggio straziante, per salutare il loro angelo un’ultima volta:

Anche la sua insegnate di danza, che per anni l’ha vista aggraziata, mentre sognava senza poter vedere il mondo, ha voluto salutarla con parole commoventi.

Sei arrivata a danza quando avevi 4 anni e quella luce nei tuoi occhi, quello sguardo da ballerina, niente e nessuno ti ha potuto togliere. Non il tumore che a 5 anni ti ha privato della vista, non le operazioni, non le chemio o le radioterapie. Niente. Coraggiosa come nessuno, hai affrontato tutto e hai vissuto come volevi: ballavi, seguivi lezioni, hai fatto saggi, esibizioni, esami. Troveremo il modo di trasformare il dolore in qualcosa di buono.