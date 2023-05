“Amore mio, dolce tesoro, hai finalmente trovato la pace”, poche e dolorose parole di un marito che ha dovuto dire addio alla sua compagna di vita e madre dei suoi tre figli. Ilenia Odoardi si è spenta per sempre a soli 37 anni a causa di una grave malattia.

La notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere, è stata diffusa proprio dal marito Massimo, attraverso un post sui social. Ecco le tristi parole dell’uomo:

Amore mio, dolce tesoro, hai finalmente trovato la pace. Ma manchi, manchi da morire. Manchi come l’aria. Ho un dolore nel cuore che mai potrà guarire. Ringrazio Dio di avermi fatto incontrare te lungo il mio cammino di vita. Sei stata una compagna, una mamma e una moglie che nessuno potrà mai sostituire. Ci mancherai amore. Ti prego proteggi da lassù i nostri tre gioielli. Aiutami a crescerli sani e forti come hai fatto finora. Accarezzali tutte le sere per la buonanotte. Accarezza me e dammi la forza per andare avanti.