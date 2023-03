Aldo Mambro ha perso la vita a soli 32 anni, si era recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Sebastiano e Sant’Anna di Caserta, per un dolore alle gambe.

Poche ore dopo il ricovero, il suo cuore si è fermato per sempre. I medici hanno parlato di un arresto cardiocircolatorio, tuttavia la causa del decesso non è ancora chiara.

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine. La Procura di Santa Maria di Capua Vetere ha avviato le indagini. La salma di Aldo Mambro è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’autopsia.

Sarà soltanto questo esame medico, a chiarire cosa sia davvero accaduto e cosa abbia portato all’improvviso ed inaspettato decesso del 32enne.

Aldo aveva accusato un fastidio alle gambe, non si sentiva più gli arti inferiori. Una volta arrivato al pronto soccorso, i medici lo hanno sottoposto a tutti gli esami necessari e poi hanno deciso per un suo ricovero. Ma il tutto è avvenuto in pochissimo tempo, è peggiorato in modo veloce ed improvviso. E nonostante il team ospedaliero abbia cercato di fare il possibile, alla fine l’uomo si è spento per sempre.

Sul web nelle ultime ore sono apparsi tantissimi messaggi di addio e di vicinanza alla famiglia del 32enne. Aldo Mambro era originario di San Cesareo, in provincia di Frosinone. L’intera comunità è sconvolta dalla notizia della sua prematura scomparsa. Era molto conosciuto e ben voluto da tutti.

Ma che scherzo mi hai fatto? Ma come è possibile? Riposa in pace, ti voglio bene.

Caro amico mio… ricorderò sempre i momenti d’infanzia passati insieme a te, che la terra ti sia lieve.