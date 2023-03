Clamoroso in Spagna e in tutto il mondo dello spettacolo, per una notizia che ha lasciato a bocca aperta milioni di spettatori. Ana Obregon, attrice, presentatrice ed ex modella spagnola è diventata mamma all’età di 68 anni. Lo ha fatto grazie alla maternità surrogata e nei giorni scorsi si è recata in una clinica a Miami per conoscere la sua bambina.

Credit: Hola

Ana Victoria García Obregón, nota nel mondo dello show business con il nome di Ana Obregon, è nata a Madrid il 18 marzo del 1955.

Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo molto giovane, debuttando nel mondo del cinema nel 1981, quando ha recitato nel film Car Crash diretto dal regista italiano Antonio Margheriti.

Negli anni successivi ha recitato in numerosi altri film, ma anche in serie tv che hanno riscosso un discreto successo in Spagna e all’estero. Tra le tante anche in Voglia di Cantare, in cui era presente anche Gianni Morandi.

Importante anche la carriera da presentatrice, ha condotto il programma spagnolo ¿Qué apostamos?, equivalente del programma italiano Scommettiamo che.

Il suo nome è comparso spesso e volentieri anche sulle riviste di gossip, per vie delle numerose storie d’amore vissute con personaggi noti.

Una delle più importanti è stata quella con conte italo-spagnolo Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia, nipote di Beatrice di Borbone-Spagna, che fece naufragare il matrimonio tra quest’ultimo e la modella italiana Antonia Dell’Atte.

Dalla loro storia nacque un figlio di nome Alex, purtroppo deceduto nel maggio 2020 a soli 27 anni, a causa di un tumore.

Ana Obregon ora è di nuovo mamma

Un dolore incalcolabile quello di Ana Obregon, in parte lenito dalla scelta fatta qualche tempo fa, quella di diventare mamma di nuovo, all’età di 68 anni, tramite la maternità surrogata.

L’attrice si è diretta in Florida nei giorni scorsi, in una clinica privata di Miami, il Memorial Regional Hospital, per attendere la nascita della sua bambina. La piccola, stando a quanto riportato dal giornale iberico Hola, sarebbe nata lo scorso 20 marzo.

Qualche giorno dopo la nascita, l’attrice sarebbe stata vista e immortalata dai fotografi del giornale mentre lasciava la clinica con la bimba in braccio.