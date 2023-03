Il giornalista, scrittore e autore Marino Bartoletti, nei giorni scorsi ha pubblicato un post sui suoi canali social che ha preoccupato i suoi lettori e chi lo segue da sempre. Lui lo ha definito un “pit stop” ed ha ringraziato sentitamente il team medico del Policlinico Sant’Orsola di Bologna che si è preso cura di lui.

Nato a Forlì nel 1949, Marino Bartoletti si è laureato in Giurisprudenza ed ha iniziato la sua carriera nel giornalismo nel 1968 con Il Resto del Carlino. Ma quello è stato solo il primo gradino di una carriera lunghissima, molto prolifica e appagante, che lo hanno reso uno dei giornalisti di maggiore successo e seguito degli ultimi decenni.

Non solo l’informazione, ma anche la scrittura (ha pubblicato diversi libri) e l’autorato televisivo.

Nel maggio del 2021, mentre era ospite in una delle puntate del programma rai Oggi è un altro giorno, aveva spiazzato tutti annunciando di essere malato. Di avere un tumore.

In quel caso aveva spiegato con estrema dignità la sua situazione ed esortato le persone a non commettere i suoi stessi errori.

Nel 2022 il giornalista aveva invece annunciato di aver sconfitto la malattia e di stare molto meglio.

Negli ultimi giorni, il giornalista ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul suo stato di salute. Non è sceso nei particolari, ma ha usato delle metafore sportive, il suo campo preferito, più che altro per ringraziare i dottori che si sono presi cura di lui durante l’ultimo ricovero.

A corredo di alcune foto scattate all’interno del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, Bartoletti ha scritto:

In questa foto ci sono alcuni, ma solo alcuni, dei tanti angeli che mi hanno rimandato in pista. Quando il Team Principal della vita – quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio – espone il cartello “pit stop” devi soltanto obbedire e anche alla svelta: perché sai perfettamente che ha ragione Lui. La sola fortuna che puoi avere è quella di trovare ai box dei “meccanici” straordinari che ti rimettano in corsa e ti consentano di affrontare con la grinta di sempre i (tantissimi) giri che ancora desideri percorrere. Un abbraccio (per tutti) a Gilberto Poggioli e a Paolo Bernante: il “muretto” e il rispettivo dream team hanno fatto un capolavoro. Non bisogna mai aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni!