È stata eseguita pochi giorni fa l’autopsia sul corpo di Alix Rossi, la giovane mamma di soli 25 anni, morta poco dopo aver partorito la sua seconda figlia. I risultati sono arrivati nelle scorse ore ed ora finalmente, la sua famiglia potrà avere delle risposte più concrete su ciò che è accaduto.

Una perdita tragica ed improvvisa, che ovviamente ha spezzato i cuori di migliaia di persone. La ragazza ha lasciato un bimbo di un anno e la neonata appena venuta al mondo.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la morte di Alix è avvenuta a causa di un arresto cardiocircolatorio, dovuto proprio alle patologie pregresse di cui era affetta.

Infatti la ragazza soffriva di connettivite, una malattia sistemica autoimmune ed anche di artrite reumatoide. La sua situazione medica era già molto complicata.

I disperati tentativi dei medici, per salvarle la vita, sono risultati essere del tutto inutili. Il suo funerale è stato celebrato nella giornata di giovedì 29 luglio ed in molti hanno deciso di partecipare per un’ultimo saluto, ma anche per mostrare affetto e vicinanza ai suoi familiari.

Il tragico decesso di Alix Rossi

Alix era alla ventinovesima settimana di gravidanza. Era seguita dai dottori dell’ospedale civile di Macerata. Sapevano bene la sua situazione e stavano provando a fare il possibile per aiutarla.

Tuttavia, con il passare delle settimane la sua situazione è peggiorata di gran lunga. Proprio per questo hanno deciso di ricoverarla, per sottoporla ad alcuni trattamenti.

Nonostante tutto i medici non hanno mai registrato dei miglioramenti. Proprio per questo hanno deciso di trasferire la giovane madre nella struttura ospedaliera di Torrette. L’hanno ricoverata nel reparto di terapia intensiva. La situazione è peggiorata drasticamente e hanno deciso di sottoporla tempestivamente ad un cesareo.

La piccola quando è venuta al mondo, nonostante fosse prematura, sembrava essere in buone condizioni. La mamma però, poche ore dopo il parto, ha perso la vita. Ha lasciato 2 bambini.