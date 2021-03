Ancora guai per Fabrizio Corona: la decisione è appena arrivata

Fabrizio Corona dovrà nuovamente scontare i nove mesi di reclusione in carcere, che, tra febbraio e novembre 2018, aveva scontato agli arresti domiciliari. Respinto il ricorso degli avvocati difensori.

A deciderlo è stata la Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso degli avvocati difensori, contro la revoca dell’affidamento terapeutico stabilita dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il verdetto lo ha emesso, nella serata di giovedì 18 marzo, la Prima sezione penale della Corte Suprema.

Il 13 ottobre scorso i giudici del Tribunale di Sorveglianza avevano accolto la domanda del procuratore generale Antonio Lamanna di revoca degli arresti domiciliari per Fabrizio Corona. Secondo la Procura l’ex re dei paparazzi aveva violato alcune regole.

In seguito alla decisione, il 46enne si era procurato dei tagli a un braccio, aveva condiviso in rete un filmato in cui rivolgeva ai magistrati parole pesanti – tanto che il pg Lamanna avrebbe stabilito di sporgere querela – e aveva sferrato un pugno a un finestrino dell’ambulanza, rompendolo. Data la reazione, era stato disposto il ricovero presso il reparto di Psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano.

Proprio nella struttura Fabrizio Corona ha tentato per una seconda volta azioni di autolesionismo. E ha dato inizio a uno sciopero della fame che ormai prosegue da sette giorni. In un post recentemente caricato sul suo profilo personale di Instagram, si apprende come Fabrizio sia tra la vita e la morte. Le sue condizioni di salute preoccupano familiari e amici.

Il giorno del provvedimento preso dal Tribunale di Sorveglianza, Ivano Chiesa aveva parlato di una pagina nera per la giustizia. In difesa del figlio, la madre Gabriella Privitera era intervenuta in varie trasmissioni televisive, da Non è l’Arena a La Vita in Diretta. Interpellata negli show, la signora Gabriella aveva promesso di combattere per i diritti del figlio fino alla fine dei suoi giorni.