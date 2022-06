Andrea Caldana aveva soltanto 33 anni, la sua scomparsa ha sconvolto la comunità di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, Veneto.

Il giovane ha combattuto una lunga battaglia contro un tumore, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Negli ultimi tempi, aveva deciso di trasferirsi con sua moglie in campagna, uno dei luoghi che più amava. Era molto conosciuto nella zona per il suo lavoro di progettista di giardini, così come sua moglie, stimata fisioterapista.

La malattia l’aveva sempre affrontata con il sorriso e con il coraggio di un guerriero, ma alla fine Andrea Caldana si è dovuto arrendere. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in tutta la comunità. Tantissime le persone che hanno mostrato affetto e vicinanza ai parenti del 33enne.

La famiglia ha chiesto a coloro che lo conoscevano e amavano, di non spendere soldi per i fiori, ma di fare una piccola donazione alla Lov di Padova, l’istituto oncologico.

Tutti lo chiamavano Caldino, era il suo affettuoso soprannome. Ha iniziato a combattere la sua difficile battaglia nel 2017. Ha sempre dimostrato una forza incredibile, fino alla notizia del tumore ormai incurabile. Gli amici lo hanno ricordato come un ragazzo sempre solare e simpatico.

Il funerale di Andrea Caldana

Ieri, mercoledì 1 giugno, è stato celebrato l’ultimo saluto al 33enne nella chiesa San Giuseppe di Cassola. Una cerimonia commovente, a cui hanno partecipato tantissime persone. Alessia, la moglie, ha letto la lettera per il suo amato, straziando il cuore di tutti: “Buon viaggio amore”.

Anche gli amici calciatori di Andrea hanno voluto ricordarlo con dolci parole d’affetto.

In difesa cercavo di proteggerti dagli attacchi alla tua porta, ora sei tu che dovrai difenderci e aiutarci da dove sei.

Dopo il funerale, il giovane è stato sepolto al cimitero di Angarano. Andrea Caldana lascia nel dolore la moglie Alessia, la mamma Ornella, i suoceri, la cognata Lisa e il resto della famiglia.