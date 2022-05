I genitori, gli amici e tutti i familiari di Irene Montruccoli si riuniranno per ricordare i momenti di felicità vissuti insieme a lei. Hanno scelto di non celebrare il solito funerale, ma hanno voluto fare qualcosa di molto diverso, per salutarla proprio come lei avrebbe desiderato.

CREDIT: FACEBOOK

I suoi cari hanno avuto il nulla osta per la salma, solo dopo che il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo. Gli esiti dell’esame arriveranno nei prossimi giorni e potranno far luce su ciò che ha portato al suo decesso.

La tragedia di questa ragazza di soli 21 anni, è iniziata diversi giorni fa. Per una lunga settimana accusava dei mal di testa molto forti, che non passavano con dei semplici analgesici.

Di conseguenza si è recata due volte in pronto soccorso. Nella prima occasione, i medici l’hanno sottoposta ad una cura con una terapia endovenosa e successivamente l’hanno rimandata a casa. Nella seconda volta invece, hanno deciso di farle una Tac, ma da quest’esame non hanno riscontrato alcun tipo di problema. Per questo le hanno dato di nuovo le dimissioni.

CREDIT: INSTAGRAM

La situazione poi è peggiorata nella giornata di venerdì 20 maggio. Quella mattina per il dolore, non è riuscita né ad alzarsi dal letto e nemmeno ad accendere la luce della stanza. Intorno alle 13, ha perso i sensi.

Il primo a soccorrerla è stato un medico vicino di casa. Da qui è scattato l’allarme ai sanitari, che vista la gravità delle sue condizioni hanno deciso di trasportarla in elisoccorso all’ospedale. Però è proprio nel nosocomio che il suo cuore ha cessato di battere, due giorni dopo il ricovero.

La decisione dei genitori dopo il decesso di Irene Montruccoli

La famiglia, i suoi amici, il fidanzato e tutti i suoi compagni avranno la possibilità di dirle addio nel pomeriggio di venerdì 27 maggio. Precisamente nel salone polivalente, accanto alla chiesa di Arceto. Hanno intenzione di ricordarla con dei momenti di felicità e gioia vissuti insieme.

Il giorno del suo compleanno è stata allestita la camera ardente e in tanti suoi social hanno voluto ricordarla. I genitori hanno deciso di far stampare per tutti la foto che hanno scattato lo scorso 24 aprile, mentre si trovava all’autodromo con la maglia rossa ed in mano una bandiera. Il fidanzato accanto alla sua immagine ha fatto scrivere le parole di Sally, la sua canzone preferita.