L’ennesima tragedia sulle vette montuose italiane si è verificata nella giornata di ieri, giovedì 16 marzo, sulle piccole Dolomiti. Andrea Callegaro, agente della Polizia Locale di Thiene di soli 26 anni, ha perso la vita dopo essere caduto in un dirupo alto circa 50 metri. Insieme a lui c’era un’amica, anche lei precipitata, che fortunatamente è riuscita a sopravvivere seppur gravemente ferita.

La stagione invernale sta per volgere al termine e purtroppo, come ogni anno, anche questa volta si contano le vittime di escursionisti e alpinisti che hanno perso la vita sulle vette italiane, in giornate che dovevano essere di relax ed emozioni e che invece si sono trasformati in tragedie.

L’ultimo dramma in ordine temporale si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 16 marzo, sulle vette delle piccole Dolomiti.

Due ragazzi, un maschio e una femmina, erano partiti al mattino dal rifugio Cesare Battisti alla Gazza, situato ad un’altitudine di circa 1300 metri e nel territorio comunale di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza.

La coppia stava salendo verso la cime del Monte Zevola, passando per il canalone Vajo Dell’Acqua. La neve era dura, a causa della pioggia e del forte vento dei giorni precedenti.

Arrivati più o meno all’altezza in cui il Vajo Dell’Acqua si incrocia con Vajo Battisti, i ragazzi sono scivolati e ruzzolati nel canalone per circa 50 metri.

Altri escursionisti presenti in zona, richiamati dalle urla, hanno provveduto subito a lanciare l’allarme ai soccorritori.

Per Andrea Callegaro non c’è stato nulla da fare

Giunti sul posto a bordo di un elisoccorso, i soccorritori hanno tentato in ogni modo di rianimare Andrea Callegaro, che dava l’idea di aver avuto la peggio. Purtroppo, nonostante i disperati sforzi, per il 26enne non c’è stato nulla da fare.

La ragazza, 25enne di Piovene Rocchette, era gravemente ferita ma ancora in vita. Così i soccorritori l’hanno stabilizzata su una barella, caricata sull’elicottero con un verricello e trasportata al vicino ospedale di Vicenza. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Successivamente, gli stessi operatori sono tornati sul posto ed hanno provveduto a recuperare e portare a valle la salma di Andrea. Come detto aveva solo 26 anni ed era un agente della Polizia Locale della compagnia di Thiene.