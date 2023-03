Un destino amaro e crudele è quello toccato ad un ragazzo di soli 28 anni di Tivoli, Andrea Cecca, nel tardo pomeriggio di sabato scorso. Stava festeggiando insieme allo zio e alle loro due compagne il fatto di essere guarito dai traumi riportati in un incidente avvenuto nel 2019, quando è rimasto coinvolto in un altro sinistro. Questa volta, purtroppo, ha perso la vita. Deceduto anche lo zio.

Era il 2019 quando Andrea, allora 24enne, originario di Tivoli ma residente a Castel Madama in provincia di Roma, rimase coinvolto in un brutto incidente stradale.

In quel caso riuscì a sopravvivere ma i traumi riportati nello schianto lo avevano costretto a cure delicate e ad un lungo periodo di riabilitazione in sedia a rotelle.

Sedia a rotelle dalla quale si era liberato proprio in questo periodo. Continuava ad utilizzare delle stampelle, ma il fatto di essere tornato in piedi a camminare gli aveva provocato una grande gioia.

Felicità che il giovane, nella giornata di sabato, aveva deciso di condividere con suo zio Giorgio, 44 anni, che da qualche tempo si era trasferito in Abruzzo per lavoro.

Andrea Cecca e Giorgio morti in un incidente

Andrea, suo zio Giorgio e le rispettive compagne hanno trascorso una giornata insieme e verso le 19:00 stavano tornando verso la casa del 44enne per concludere l’escursione.

Tuttavia, prima dell’arrivo a destinazione è successo l’impensabile. La Jeep Renegade è uscita fuori strada, ha sfondato un guard rail ed è precipitato in un dirupo per oltre 50 metri.

Le due ragazze, che sedevano sui sedili posteriori, sono state sbalzate fuori dall’abitacolo durante la caduta. Sono riuscite ad aggrapparsi ad una rete di protezione e, miracolosamente, sono sopravvissute.

La stessa fortuna, purtroppo, non l’hanno avuta Andrea Cecca e Giorgio Bellachioma. Il 44enne era alla guida, mentre il 28enne nel sedile davanti del passeggero. Per entrambi non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno impiegato più di 5 ore per raggiungere la vettura ed estrarre i corpi dei due. Le autorità stanno indagando per chiarire cause e dinamica del sinistro.

Una giornata di festa, che purtroppo si è trasformato in tragedia assoluta.