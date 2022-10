Un fine settimana nerissimo per il mondo dello sport italiano, in particolare per tutti gli appassionati di motociclismo. Nel giro di poche ore, in due circuiti diversi ma entrambi in Italia, hanno perso la vita Andrea e Federico, entrambi piloti di campionati minori. Avevano rispettivamente 16 e 27 e per loro, nonostante i numerosi sforzi dei medici, non c’è stato nulla da fare.

Scontri fatali non solo sulle strade italiane, ma anche nelle piste. L’ultimo week end ha portato con se una scia di decessi che inevitabilmente sconvolge in molti.

Nella giornata di ieri in particolare, il mondo del motociclismo ha dovuto fare i conti con due gravissime perdite, avvenute in due circuiti diversi e a poche ore di distanza l’una dall’altra.

La prima è avvenuta in mattinata, sul circuito di motocross di Rezzato, in provincia di Brescia. Andrea Roberti, di soli 16 anni, dopo essere caduto nei pressi della prima curva, è stato colpito dagli altri piloti in gara.

Nel pomeriggio, invece, sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatica, a perdere la vita è purtroppo toccato a Federico Esposto, ragazzo di soli 27 anni originario di Roma.

Gli incidenti fatali di Andrea e Federico

Andrea e Federico non si conoscevano, ma una passione, quella per le moto, ed un destino, purtroppo tragico, li hanno legati insieme per sempre.

Andrea, studente dell’Itis di Linato del Garda e residente a Calcinato,ieri mattina stava partecipando ad una gara regionale di motocross a Rezzato, a pochi km da Brescia.

Subito dopo la partenza il ragazzo è caduto a terra e, stando a quanto riportato, ha perso subito i sensi. Insieme a lui sono finiti a terra anche altri 5 piloti, che però subito si sono alzati ed hanno liberato la pista. Lui invece è rimasto immobile e alcuni degli altri piloti in gara, mentre transitavano, non hanno potuto far nulla per evitarlo.

Inutile la corsa agli Spedali Civili di Brescia, dove per due ore i medici hanno tentato di salvarlo. Alla fine, il suo giovane cuore ha purtroppo smesso di battere per sempre.

Federico Esposto, 27enne romano, stava invece partecipando alla gara della classe 600 Pro del Trofeo Italiano Amatori, sul circuito di Misano. La sua moto si è scontrata con quella di un altro pilota, Marco Sciutteri, ed entrambi sono caduti rovinosamente a terra.

Per lui non c’è stato nulla da fare, mentre per l’altro pilota, ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, non sembrerebbe esserci pericolo di vita.