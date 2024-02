Andrea Ferlini ha perso la vita a soli 24 anni in un drammatico sinistro stradale. È accaduto a Fiumicino, il giovane stava percorrendo via Aurelia a bordo della sua moto. Si è scontrato contro un furgone.

Il 24enne si trovava all’altezza di Valcanneto, quando è accaduto il dramma. La dinamica del sinistro stradale non è ancora chiara ed è al vaglio degli agenti dei carabinieri intervenuti sul posto. Quest’ultimi hanno già effettuato tutti i rilievi necessari, al fine di ricostruire gli ultimi istanti di vita di Andrea Ferlini e stabilire le responsabilità del centauro e del conducente del furgone.

Dopo il violento scontro, sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118. Hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita del ragazzo, ma era già troppo tardi. Dopo diversi disperati tentativi, sono stati costretti a dichiarare il decesso del 24enne. Il conducente del furgone, invece, è stato trasportato all’ospedale di Aurelia. Il 73enne è attualmente ricoverato nella struttura sanitaria, non sono molte le informazioni sul suo stato di salute.

Bisognerà capire come sia avvenuto lo scontro, dalle prime informazioni diffuse sembrerebbe che nessuno dei due coinvolti fosse in stato alterato. La salma di Andrea si trova al Verano, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’esame autoptico.

Tanto dolore per la scomparsa improvvisa di Andrea Ferlini

Il 24enne era molto conosciuto e stimato, in tanti in queste ore stanno piangendo la sua scomparsa. Amava lo sport e praticava nuoto sin da quando era piccolo. Numerosi i post di addio apparsi sul web, pubblicati da coloro che hanno voluto ricordarlo e salutarlo un’ultima volta.

Ferlini non è l’unico ad aver perso la vita a Roma. Il comune piange anche la scomparsa di Alba Ronconi, una donna di 82 anni morta investita da un ragazzo di 24 anni alla guida di una Volkswagen Polo. Era appena uscita da casa e stava attraversando via della Salvia, quando è stata travolta. Il giovane è subito sceso per soccorrerla e ha lanciato l’allarme al 118.