La notizia della scomparsa dell’attore Andrea Iovino ha lasciato un immenso vuoto nel cuore di chi lo amava e di chi lo conosceva. Tutti lo ricordano per le sue apparizioni in Made in Sud e in Pinocchio di Matteo Garrone. Era il fratello di Giovannino, il “disturbatore” del programma televisivo Tu sì que vales. Aveva solo 38 anni.

L’intera comunità si è stretta al dolore della famiglia, Andrea Iovino lascia la moglie Ornella e i suoi quattro figli. Aveva scoperto di essere affetto da un brutto male lo scorso ottobre del 2022, pochi giorni prima della nascita della sua ultima bambina. È stata la sorella Antonietta a rivelare il triste dettaglio, durante un’intervista con il Corriere del Mezzogiorno.

Lo scoprì qualche giorno prima della nascita della sua ultima bambina. L’ultimo gesto che ha fatto è stato quello di alzare il pollice, ci ha salutato così, inneggiando alla forza.

Andrea Iovino lascia un immenso vuoto nel mondo del cinema, le sue saranno per sempre ricordate come interpretazioni straordinarie. La più celebre è proprio quella di Pinocchio. Ma il pubblico italiano ha imparato a conoscerlo ed apprezzarlo anche grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Made in Sud, trasmesso su Rai 2.

Numerosi i messaggi apparsi sul web nelle ultime ore. Tante le persone che lo stanno ricordando con affetto, pubblicando le sue foto e i suoi simpatici video, sempre capaci di regalare un sorriso.

Riposa in pace Andrè. Un amico, un collega con cui ho condiviso uno dei periodi più belli della mia vita in un luogo magico, che si chiama ‘Teatro’, un posto in cui Andrea, con la sua grande artisticità ha saputo far divertire migliaia di persone, regalando sorrisi e spensieratezza. Una persona umile e di grande talento. Buon viaggio.

L’attore era originario di Nola, così come suo fratello Giovannino. Entrambi hanno raggiunto la popolarità nel 2020, grazie al film Pinocchio di Matteo Garrone. Avevano recitato l’uno accanto all’altro, un’esperienza che entrambi avevano definito “straordinaria”. Ancora nessun parola da parte di Giovannino, dopo la notizia della scomparsa dell’amato fratello. I funerali sono stati celebrati ieri, 6 novembre, proprio a Nola.