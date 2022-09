Un’altra giovane vita spezzata a soli 34 anni. Il triste episodio è accaduto ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo. Andrea Mancin è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione.

Si sospetta che sia stato compito da un malore improvviso, ma la causa certa del decesso verrà chiarita nei prossimi giorni.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità, Andrea Mancin era molto conosciuto e rispettato nella zona. Sono state tantissime le persone che hanno voluto salutarlo e ricordarlo con un post sui social network.

Gli amici, così come i familiari, sono sconvolti. Si è spento all’improvviso, senza che nessuno se lo aspettasse, a soli 34 anni.

Quando i paramedici del 118 hanno raggiunto l’abitazione, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. Hanno soltanto potuto constatare il decesso all’interno della sua casa.

Andrea, come lo ha definito chi lo conosceva, era una persona sempre solare e soprattutto molto disponibile. Nella vita faceva il carrellista nella Kastamonu Italia di Codigoro, un’azienda che si occupa del ciclo di produzione è basato sul recupero e riutilizzo di materiali di scarto, nel rispetto dei principi dell’economia circolare.

Amici, colleghi e conoscenti hanno voluto lasciare un ultimo saluto sui social dopo la notizia della scomparsa del 34enne Andrea Mancin:

Ieri pomeriggio alle 14 abbiamo finito il turno di lavoro.. ci siamo salutati in spogliatoio e ti ho detto dai dai che venerdì siamo in riposo.. ne mancano solo due.. e poi stamattina mi sveglio e non ci sei più..!! Fai Buon viaggio Mancin Andrea… abbraccia mio papà..!❤️ Addio Collega ❤️