Si chiamava Marco Mauriello il giovane di soli 24 anni che nella serata di domenica scorsa ha perso la vita. Si è spento dopo essere rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale tra lo scooterone su cui viaggiava e due automobili. Il sinistro si è verificato tra le strade di Nettuno, in provincia di Roma.

Ennesima tragedia sulle strade italiane, che fa allungare la drammatica lista delle persone che hanno perso la vita a seguito di terribili incidenti.

Il sinistro si è verificato nella serata di domenica su via Vittoria a Nettuno, cittadina marittima e portuale che si affaccia sul Mar Tirreno, sul litorale laziale.

A quanto pare, per cause ancora da chiarire, lo scooterone su cui viaggiava Marco si sarebbe scontrato contro due auto e lui sarebbe volato a diversi metri di distanza, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Nulla da fare per Marco Mauriello

Le persone presenti sul luogo dell’incidente si sono subito accorte della gravita delle condizioni del giovane centauro ed hanno allertato i soccorritori del 118, che in poco tempo sono arrivati sul posto a bordo di ambulanze e auto mediche.

Arrivato in condizioni critiche all’ospedale di Anzio, si è deciso per un trasferimento con un elisoccorso al San Camillo di Roma.

Nel nosocomio capitolino, nonostante gli sforzi dei medici, il cuore di Marco Mauriello si è fermato per sempre, poco dopo il suo arrivo.

Molto toccante era stato il messaggio social che gli aveva dedicato la sua sorellina Ludovica, augurando al suo ‘fratellone’ di riprendersi. Ogni speranza, purtroppo, è andata persa.

Le autorità, nel frattempo, hanno chiuso il tratto stradale interessato per effettuare tutti i rilievi necessari. Sequestrati anche lo scooterone e le automobili coinvolte. Si cercherà di chiarire la dinamica dell’incidente ed individuare le responsabilità.

LEGGI ANCHE: Pasquale Sanzone, operaio 19enne, morto dopo 5 giorni di agonia. Il giovane operaio stava lavorando in un capanno a Scafati, giovedì scorso, quando per motivi ancora da chiarire è precipitato a terra da un’altezza di circa cinque metri. Trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ha lottato con tutte le sue forze per cinque giorni, fino a quando non si è arreso, nella giornata di ieri.