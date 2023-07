Si chiamava Chiara Messutti ed aveva solamente 20 anni, la ragazza che purtroppo ha perso la vita dopo aver passato una serata nella movida locale. Era in sella al suo scooter, quando all’improvviso ha avuto un sinistro, che alla fine non le ha lasciato scampo.

Sono tutti sconvolti ed addolorati per questa grave e straziante perdita. Era la figlia del consigliere comunale Paolo Messutti ed in tanti in queste ore stanno cercando di mostrare vicinanza alla sua famiglia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti all’alba di venerdì 28 luglio, intorno alle 5 del mattino. Precisamente lungo la strada provinciale 453, che porta ad Ortovero, in provincia di Savona.

Chiara aveva passato la serata in giro con i suoi amici. Dopo aver salutato tutti, insieme ad una sua amica, avevano ripreso lo scooter ed insieme stavano tornando alle loro abitazioni.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, all’altezza di una fermata di un autobus, la ragazza ha perso il controllo del suo veicolo. Infatti dopo essere uscita fuori strada, si è scontrata contro un palo.

Un automobilista che si è trovato a passare in quella zona, quando ha visto lo scooter e le due ragazze a terra, ha lanciato il tempestivo allarme ai soccorsi.

Il decesso di Chiara Messutti dopo il sinistro

I medici sono presto intervenuti sul posto. Tuttavia, la 20enne non sono riusciti a fare più nulla. Hanno cercato di rianimarla invano per diversi minuti, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La dinamica di questo sinistro così grave è ora al vaglio delle forze dell’ordine. L’ipotesi più probabili sono quelle di un colpo di sonno o dell’attraversamento di un animale.

Lo parte anteriore dello scooter ed il casco della ragazza all’arrivo degli agenti erano completamente distrutti. L’amica che era con lei sul veicolo a due ruote, è ora stata ricoverata in ospedale ed è in condizioni molto gravi. Chiara lascia i due genitori e la sorella, tutti sono strazianti dalla sua improvvisa scomparsa.