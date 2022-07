Una tragedia devastante e completamente inaspettata è capitata nella serata di ieri, sabato 23 luglio, nella zona di Cagliari, in Sardegna. Andrea Musiu, giovane calciatore di soli 20 anni, si è accasciato al suolo alla fine di una partitella ed è morto poco dopo. Il cordoglio di una città intera e della squadra del Cagliari, per la quale il ragazzo aveva giocato nel settore giovanile.

Se ne è andato facendo quello che più amava al mondo. Quello sport, il calcio, che fin da piccolino lo ha accompagnato e gli ha dato tanti sogni e speranze.

Nella serata di ieri, sabato 23 luglio, al campo del Vecchio Borgo Sant’Elia, nel capoluogo della Sardegna, si stava tenendo un torneo memoriale di calcio.

In una delle squadre in campo militava proprio Andrea. La partita è proseguita e finita nel migliore dei modi, ma subito dopo il triplice fischio, è capitato l’impensabile e ciò che nessuno avrebbe voluto che succedesse.

Andrea si è sentito male e subito dopo si è accasciato al suolo. Gli amici, i compagni di squadra, gli avversari e gli spettatori presenti hanno subito soccorso il ragazzo e hanno anche avvertito i soccorritori medici del 118.

Questi ultimi sono giunti nell’impianto sportivo tempestivamente ed hanno tentato in tutti i modi di rianimare il ragazzo, che è crollato a seguito di un attacco cardiaco.

Purtroppo, ogni loro tentativo è risultato vano. Il cuore del 20enne, una volta fermo, non è più tornato a battere.

Shock per la morte di Andrea Musiu

Shock e sgomento tra i presenti, che hanno visto in un solo momento, una serata che doveva essere di festa e di sport trasformarsi in un incubo.

Vedere tutta la scena è stato straziante! Ho pregato fino all’ultimo istante per te! Dai tanta forza alla tua mamma e alla tua famiglia, riposa in pace.

Queste le commoventi parole di una ragazza, amica di Andrea, che era presente sul posto e si è ritrovata spettatrice di una tragedia immane.

Andrea Musiu era tornato in campo proprio ieri sera, dopo che per un anno era stato costretto a fermarsi proprio per dei problemi cardiaci.

Credit: Cagliari Calcio

Il calcio, come detto, era la sua passione da sempre. Da piccolo aveva anche militato nelle giovanili del Cagliari Calcio. Lo stesso club di Serie A, appresa la notizia della morte del giovane calciatore, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio.