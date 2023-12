Non ce l'ha fatta Andrea Pizzica, ucciso da quello stesso mostro che un mese fa gli aveva portato via la madre: aveva solo 38 anni

Andrea Pizzica non ce l’ha fatta, si è spento per sempre il giorno della Vigilia di Natale a soli 38 anni. Ha lottato contro un brutto male, che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Era originario di Pratola Peligna, in provincia de L’Aquila. Andrea Pizzica era ricoverato all’ospedale di Pescara, dove i medici hanno cercato di fare il possibile e dove il suo cuore si è fermato per sempre proprio durante le festività, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo amavano.

Solo un mese fa, il 38enne aveva perso la sua mamma, per colpa di quello stesso tumore. Questa estate il ragazzo aveva iniziato ad accusare dei strani dolori al petto, così aveva deciso di sottoporsi ad alcuni controlli. Purtroppo la diagnosi ricevuta è stata terribile. Un colpo inaspettato per la famiglia e l’intera comunità. I dottori hanno subito disposto il ricovero ed hanno cercato di fare il possibile per salvare la sua vita, purtroppo senza successo.

Quel mostro che aveva colpito la sua mamma si era insediato anche nel suo corpo. Andrea Pizzica ha lottato con tutte le sue forze. La notizia della scomparsa, il giorno prima di Natale, ha spezzato il cuore di tutti.

Numerosi i messaggi pubblicati sui social da tutti coloro che lo conoscevano e che hanno voluto salutarlo un’ultima volta. È volato in cielo ed ha riabbracciato la sua mamma, è così che ora tutti lo immaginano. Libero da ogni dolore e avvolto nell’amore della donna più importante della sua vita.

In sua memoria è stata avviata una raccolta fondi, i cui soldi saranno destinati alla ricerca della malattia.

Una notizia tristissima colpisce la nostra comunità portando sgomento e dolore. Avevamo sperato e tifato per lui. Arrivi a tutta la famiglia il cordoglio dell’Amministrazione e l’abbraccio fortissimo di una intera comunità. Buon viaggio Andrea, che la terra ti sia lieve.