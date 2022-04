Ennesima morte sulle strade italiane che lascia tante persone con il cuore in frantumi. Giovedì pomeriggio, nel quartiere Prati di Roma, ha perso la vita Andrea Prosperi, avvocato di 48 anni molto conosciuto e apprezzato nella capitale e padre di tre figli. Era a bordo del suo scooter e una Bmw gli ha tagliato la strada.

Si tratta del terzo decesso nel giro della sola ultima settimana nelle strade della capitale. Addirittura il 45esimo dall’inizio dell’anno. Un numero davvero troppo elevato.

Andrea si trovava in sella al suo scooterone e intorno alle ore 13:30 di giovedì 14 aprile stava percorrendo via Ruggero di Lauria, nel quartiere Prati di Roma. Arrivato all’altezza dell’incrocio con via Caracciolo, si è trovato davanti ad una Bmw guidata da una donna 55enne e non ha potuto far nulla per frenare o evitarla.

L’impatto violentissimo ha causato traumi gravissimi all’uomo, che immediatamente è stato trasportato all’Ospedale Santa Croce della capitale. Nonostante gli sforzi, i medici non hanno potuto far nulla per evitare il suo decesso.

Credit: gossip.tv

Un dolore immenso per tutti coloro che conoscevano Andrea, ma soprattutto per i suoi tre figli, avuti dal matrimonio terminato con Gloria Bellicchi, nota attrice e vincitrice di Miss Italia nel 1998.

Cordoglio per la morte di Andrea Prosperi

Andrea Prosperi, come anticipato, era un avvocato stimato in tutta la città. Era specializzato in “risarcimento del danno e malasanità“, con competenze specifiche per gli incidenti stradali.

Era il legale di Gabriella Saracino, la mamma di Gaia Von Freymann, la ragazza investita e uccisa insieme all’amica Camilla da un pirata della strada la notte del 22 dicembre 2019.

La stessa Gabriella ha voluto rendere onore al suo avvocato con un toccante post sui social:

Gaia Von Freymann

Un altro fendente al mio cuore. Andrea il mio avvocato civilista. Non eri solo il mio avvocato. Uomo buono, serio, dolce. Che tu possa riposare in pace.

Molto toccante anche il post pubblicato dalla pagina Facebook della Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina). Prosperi era appassionato di questo sport e seguiva costantemente la Federazione.