Una malattia fulminante, che in poco tempo l'ha portato via all'affetto dei suoi cari: il giornalista Andrea Purgatori aveva 70 anni

Il giornalismo italiano è in lutto, è scomparso all’età di 70 anni il giornalista Andrea Purgatori. La spiacevole notizia è stata resa pubblica dall’agenzia ANSA, che ha riportato le parole dei figli e dello studio legale.

Andrea Purgatori ha lavorato per lungo tempo per il Corriere della Sera e negli ultimi anni è stato il conduttore del programma televisivo Atlantide, in onda su La7. Recentemente aveva anche partecipato al documentario su Emanuela Orlandi.

Il giornalista è deceduto all’età di 70 anni, a causa di una malattia fulminante, che in pochissimo tempo l’ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Una mente brillante, che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La7 Atlantide, dove era autore e conduttore. E in tempi più remoti, come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive, come Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino.

La vita e la carriera di Andrea Purgatori

Andrea Purgatori, nato a Roma il 1 febbraio 1953 e deceduto a Roma il 19 luglio 2023, è stato un conosciuto giornalista, sceneggiatore, saggista e autore italiano. Si è laureato alla Columbia University a New York e ha lavorato per il Corriere della Sera dal 1976 al 2000. È ricordato oggi, in particolar modo, per le sue importanti inchieste sui casi di cronaca italiani.

Durante la sua carriera ha lavorato per la Rai, realizzando servizi televisivi e fiction. Ha pubblicato importanti romanzi fino al 2019 e ottenuto successo anche nel mondo del cinema.

Negli ultimi anni di vita, è stato il conduttore del programma Atlantide di La7, per il quale nel 2019 ha vinto il premio Flaiano come miglior programma culturale. Nel 2022, è stato protagonista della docu-serie di Netflix sul caso di Emanuela Orlandi.

Si è sposato nel 1992 con la moglie Nicole, una storica d’arte tedesca e dalla loro unione sono nati tre figli: Edoardo, Ludovico e Vittoria. Andrea è stato colpito da una malattia fulminante, che in poco tempo l’ha portato via all’amore della sua famiglia.