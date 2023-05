Emily Morgan, giornalista 45enne, non ce l’ha fatta. È morta dopo una lunga lotta contro il cancro ai polmoni.

La giornalista si era fatta conoscere durante la Pandemia, era riuscita a trasmettere fiducia ai suoi numerosi telespettatori, cercando sempre di diffondere notizie esatte durante un periodo che per la maggior parte è stato duro e difficile da dimenticare.

L’annuncio della scomparsa di Emily Morgan

La notizia della sua dipartita è stata resa nota dal direttore dell’emittente ITV Network News:

Siamo profondamente rattristati per la morte della nostra stimata collega, Emily Morgan. Emily non era solo una giornalista di incredibile talento, ma anche un amato membro di ITV Network News e la sua assenza sarà profondamente sentita da coloro che la conoscevano.

Il direttore, nel comunicato, ha voluto anche sottolineare quanto il suo ruolo sul tema di scienza e salute, sia stato fondamentale per molte persone. Emily Morgan si è sempre battuta per il prossimo. Durante la Pandemia incontrava i pazienti e i medici in prima linea, per mostrare al mondo la verità dei fatti e per fare sempre giusta informazione, nonostante mettesse a rischio la sua stessa salute.

I suoi servizi sono stati determinanti per portare alla luce l’immensa pressione a cui erano sottoposti coloro che lavoravano nel Servizio Sanitario Nazionale. Era diventata una voce fidata per il pubblico in un momento senza precedenti.

Sul web sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio, pubblicati dai suoi colleghi e dalle persone che la seguivano e apprezzavano quotidianamente. Emily era una giornalista amata e rispettata e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nel cuore di tantissime persone.

Ha lottato contro un mostro troppo grande e purtroppo non è riuscita a vincere la battaglia. La famiglia sta ricevendo un incredibile supporto ed è la dimostrazione di quanto la giornalista sia stata amata e dell’importante impronta che ha lasciato al mondo.