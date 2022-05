Coinvolto in un grave incidente martedì scorso, Andrea Stocco si è spento per sempre dopo tre giorni di lotta: donati gli organi

Andrea Stocco, giovane di soli 16 anni, ha provato a lottare con tutte le sue forze per 3 giorni, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente in cui è rimasto coinvolto martedì scorso, sui Colli Euganei, mentre era in sella alla sua motocicletta, una Cagiva Mito 125. Aveva solo 16 anni.

Purtroppo continua a scorrere inesorabilmente il fiume di sangue sulle strade italiane. Diversi giovani hanno trovato la morte per via di terribili incidenti in cui sono rimasti coinvolti.

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia, ad esempio, della tragica morte di Jacopo Varriale, uomo di 36 anni sposato e papà di un bimbo piccolo.

Il terrificante schianto si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri, sulla superstrada Firenze – Pisa – Livorno.

Stando alle prime ricostruzioni, pare che l’uomo stesse tornando a casa dopo una serata con gli amici, quando ha erroneamente imboccato la superstrada contromano.

Diverse auto lo hanno evitato, ma alla fine una con a bordo 4 giovani non ha potuto far nulla per evitarlo ed è avvenuto lo schianto frontale, in cui il 36enne ha perso la vita sul colpo. Feriti gravemente i 4 passeggeri dell’altra auto.

Stesso tragico destino anche per il giovane Andrea. Lui aveva solo 16 anni e martedì scorso, mentre percorreva via Molare, la direttrice di traffico che collega la frazione di Castelnuovo di Teolo con Zovon di Vo’ (Padova), si è schiantato a bordo della sua motocicletta contro un furgone che procedeva in senso opposto.

La lotta di Andrea Stocco

Sul luogo dell’incidente sono subito accorsi i medici del 118 e un’elisoccorso, che ha trasportato con estrema urgenza il ragazzo all’ospedale di Padova.

I medici, nei tre giorni successivi, hanno tentato con tutti i loro mezzi di salvare la vita al 16enne, che aveva riportato un gravissimo trauma cranico. Purtroppo ogni speranza si è spenta, insieme al giovane, nella giornata di venerdì.

Insieme ad Andrea, sulla stessa motocicletta viaggiava anche un suo amico, che per fortuna non è in pericolo di vita, nonostante abbia riportato a sua volta gravi traumi.

Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore. Andrea ha lasciato il papà Giuliano, la mamma Stefania e la sorella Caterina. La sua famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.