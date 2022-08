Un destino davvero tragico, quello toccato ad Andrea Visentin, un uomo di soli 42 anni originario e residente di Musile, un piccolo comune nel Veneto. Era ricoverato nell’ospedale di San Donà di Piave dopo aver accusato un malore e tre giorni dopo, inaspettatamente, ha trovato purtroppo la sua morte.

Un altro dramma devastante ha colpito, nel giro di pochi giorni, il Veneto.

Il primo è stato il terribile incidente avvenuto, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto, a Godega Sant’Urbano. Intorno alle 2:00 un’auto con a bordo 4 ragazzi giovanissimi, tutti poco più che 18enni, è uscita fuori strada ed ha sbattuto violentemente contro un albero. Per tutti loro non c’è stato nulla da fare.

Poi, nella strada che collega San Donà di Piave a San Biagio Di Callalta, venerdì sera ha perso la vita un altro ragazzo molto giovane, di soli 22 anni. Il suo nome era Sebastiano Marson e l’impatto frontale con un furgone gli è costato la vita.

Andrea Visentin era invece residente a Musile e di anni ne aveva 42. Lui non è stato vittima di un incidente stradale, ma di una terribile malattia fulminante al pancreas che non gli ha lasciato scampo.

Qualche giorno fa l’uomo, papà di una bimba di soli 2 anni, aveva accusato un malore mentre era a lavoro e si era recato all’ospedale di San Donà di Piave.

Qui i medici lo hanno ricoverato e tenuto sotto osservazione per tre giorni, quando all’improvviso le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico decesso.

Una famiglia distrutta, che già sette mesi fa aveva dovuto fare i conti con un’altra grave perdita. Era gennaio, infatti, quando per la stessa identica patologia si era spento anche Ivan, fratello minore di Andrea e suo socio in affari.

Silvia Susanna, sindaco di Musile, ha mostrato la sua vicinanza alla famiglia Visentin con un toccante messaggio sui social. Ecco le parole della prima cittadina:

È stato un colpo per tutti. Un altro. La sofferenza per il distacco dal fratello cui era legatissimo era lampante in Andrea. Non aveva accettato, nonostante l’amore per la moglie Chiara e la figlia Asia, di due anni. E ora, dopo 7 mesi, abbiamo perso anche lui. Spero solo che la famiglia di Chiara riesca a darle supporto, anche per la bambina.