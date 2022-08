Fatale, per Sebastiano Marson, lo schianto della sua vettura contro un Doblò che proveniva in senso opposto: troppo gravi i traumi

Una tragedia assoluta che ha posto fine alla vita di un ragazzo di soli 22 anni, è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorsi in Veneto, precisamente nella via che collega Zenson di Piave a San Biagio di Callalta. Si chiamava Sebastiano Marson e in tanti hanno riempito i suoi profili social di messaggi commossi di cordoglio.

Un altro week end drammatico sulle strade italiane, che segue a quello scorso, altrettanto tragico per quanto riguarda le morti per incidenti stradali.

Sempre in Veneto, nel territorio comunale di Godega Sant’Urbano, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto, a perdere la vita era purtroppo toccato a 4 ragazzi giovanissimi, tutti poco più che 18enni.

I loro nomi erano Daniele De Re, Xhuliano Kellici, Daniele Ortolan, e Marco Da Re e l’auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada schiantandosi violentemente contro un albero.

Sebastiano era invece originario di San Biagio di Callalta e venerdì sera, quando già era passata la mezzanotte stava percorrendo, a bordo della sua Volkswagen Golf, la strada che collega San Donà di Piave al suo comune per tornare a casa.

Per cause ancora in corso di accertamento, la sua vettura si è schiantata frontalmente e violentemente contro un Doblò che proveniva in senso opposto e alla cui guida c’era un ragazzo straniero di 24 anni.

Dopo l’impatto la macchina è finita fuori strada ed ha sbattuto contro una costruzione di cemento posta al ciglio della strada.

Il fatale destino di Sebastiano Marson

I gravissimi traumi riportati nell’impatto, non hanno permesso ai soccorritori del 118 di fare qualsiasi cosa possibile per salvare la vita a Sebastiano Marson.

Per l’altro ragazzo coinvolto nell’incidente, sebbene le sue condizioni siano gravi, non si teme il pericolo di vita.

Quello di Sebastiano è stato un destino tragico e beffardo. Proprio quella sera, infatti, il 22enne avrebbe dovuto esibirsi insieme ai suoi compagni di band in una serata. Serata che però, per via del maltempo, era stata annullata all’ultimo.

Sono decine i messaggi di cordoglio per lui e per la sua famiglia, apparsi su Facebook nelle ore successive al tragico incidente. Tutti lo ricordano come il ragazzo gentile e buono che era.