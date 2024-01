Andreea Rabciuc, cosa ha scoperto il medico legale: due sospetti

Emersi i primi risultati dell’autopsia effettuata sui resti ritrovati nel casolare. Nessun chiarimento e nessuna conferma che si tratti di Andreea Rabciuc, anche se i vestiti sarebbero proprio quelli della ragazza scomparsa.

Nel corso dell’esame autoptico effettuato dal medico legale Andriano Tagliabracci, all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, non sono emerse lesioni alle ossa che possano confermare un decesso violento. Il medico ha prelevato il Dna che servirà per confermare se si tratti davvero di Andreea Rabciuc. I prossimi passi saranno un esame tossicologico sui capelli, per capire se la ragazza abbia assunto sostanze stupefacenti e un esame entomologico relativo agli insetti che hanno attaccato la salma. Quest’ultimo servirà per stabilire se il delitto sia avvenuto in un luogo diverso da quello del ritrovamento.

Due anni fa, gli investigatori avevano già perlustrato quel casolare con i cani molecolari, dopo che il proprietario aveva denunciato una finestra rotta. Com’è possibile che il corpo non sia stato trovato? L’ipotesi è quindi quella che qualcuno lo abbia spostato in un secondo momento, dopo il delitto e dopo il sopralluogo. Forse la stessa persona che ha rotto la finestra.

Sono due le piste battute dalle autorità, quella di un delitto violento, per il quale l’unico indagato è al momento il fidanzato Simone Gresti, con il quale Andreea Rabciuc aveva litigato quella sera oppure un decesso dovuto al consumo di sostanze stupefacenti.

La madre della ragazza è distrutta, attende l’esito del Dna ma in cuor suo conosce già la risposta e punta il dito contro Simone Gresti. È certa che più persone siano coinvolte nel delitto di sua figlia e che abbiano aiutato il ragazzo a spostare il corpo. Si è scagliata contro il legale dell’indagato, accusandolo di difendere un criminale.

Nuovi controlli sui cellulari di Andreea Rabciuc e Simone Gresti

Sono stati disposti anche nuovi controlli sui cellulari di Andreea e di Simone Gresti, previsti per il prossimo 4 febbraio. Nelle ultime ore è stata diffusa anche un’indiscrezione su una corda, che sarebbe stata trovata accanto ai resti umani. Tuttavia non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Il legale di Simone Gresti, ai giornalisti, ha commentato così: