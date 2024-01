Le accuse, dopo il ritrovamento dei resti, si sono aggravate: il fidanzato di Andreea Rabciuc è ora indagato per delitto volontario

Dopo sole 24 ore dal ritrovamento dei resti umani nelle campagne vicino al luogo della scomparsa di Andreea Rabciuc, l’allora fidanzato Simone Gresti è stato ufficialmente accusato di delitto volontario.

Si attende l’esito dell’esame del Dna, che confermerà che si tratti davvero della 27enne. Tuttavia gli stivaletti e il giubbotto rinvenuti sarebbero proprio quelli di Andreea Rabciuc. Fondamentale sarà anche l’autopsia, che potrebbe rivelare la causa certa del decesso. Le autorità avevano già ispezionato il terreno con i cani molecolari, per questo credono che il corpo della ragazza sia stato portato nell’immobile in un secondo momento, dopo il delitto.

A fare la drammatica scoperta, sono stati i proprietari. Hanno spiegato che i resti erano in una stanza che non aprivano da tempo, poiché inagibile e a rischio crollo. Qualcuno, per entrare, avrebbe rotto una finestra.

Andreea Rabciuc aveva trascorso una serata con gli amici e, davanti a tutti, aveva litigato con il fidanzato. Poi si era allontanata a piedi da sola e da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie.

Le parole del legale del fidanzato di Andreea Rabciuc

Dopo la notizia delle accuse nei confronti di Simone Gresti, che si è sempre detto estraneo ai fatti, parla il suo legale:

Simone è scioccato. Sperava in un esito diverso e si proclama estraneo ai fatti, come del resto ha sempre sostenuto.

L’autopsia è prevista per le prossime ore, si attende la conferma che si tratti proprio di Andreea Rabciuc. Tuttavia, le autorità ne avrebbero già la certezza. I vestiti rinvenuti sono quelli della 27enne. La madre della giovane è sotto choc, la donna si è recata al casolare dopo aver ricevuto la notizia e si è scagliata contro il legale di Simone Gresti, accusandolo di “difendere un criminale che ha tolto la vita alla sua bambina, che lei ha cercato per quasi due anni”.

Nelle prossime ore, le autorità saranno in grado di diffondere più dettagli sullo sconvolgente ritrovamento.