Andreea Rabciuc, non sarebbe una corda quella trovata nel casolare: cosa è emerso

Non sarebbe una corda quella trovata nel casolare accanto ai resti di Andreea Rabciuc. Si tratterebbe invece di un pezzo di sciarpa, un accessorio che la giovane non indossava al momento della scomparsa. Gli inquirenti stanno cercando elementi utili all’interno del vecchio immobile. Cosa è successo alla 26enne e come è morta?

Le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine sono due. Andreea Rabciuc potrebbe aver compiuto un gesto estremo o potrebbe trattarsi di un delitto. L’unico indagato al momento e l’allora fidanzato Simone Gresti. Quest’ultimo si dichiara innocente, ha raccontato di aver discusso con la 26enne quella sera, lei gli avrebbe poi lasciato il suo cellulare e si sarebbe allontanata a piedi da sola.

Nessun segno di violenza sulle ossa di Andreea Rabciuc

L’unica cosa certa è che il medico legale non ha rilevato fratture alle ossa e non ci sarebbero tracce di sangue nel casolare. Durante l’ultima trasmissione del programma Chi l’ha visto, è stato anche intervistato un volontario che durante le ricerche di Andreea Rabciuc si era introdotto nel casolare e aveva ripreso l’interno con il cellulare.

Si parlava di un festino e voleva cercare indizi. Aveva anche pubblicato online il filmato con il titolo “il casale degli orrori”, ma lo aveva poi rimosso dopo la rabbia del proprietario. È certo che tra quelle mura non ci fosse alcun corpo.

Il medico legale non ha individuato segni di violenza, ma ciò non esclude la pista del delitto. Così come non sono escluse altre ipotesi, tra le quali quella di un possibile gesto estremo compiuto dalla stessa Andreea Rabciuc. Gli investigatori stanno cercando elementi utili all’interno del casolare e stanno cercando di capire se il corpo sia stato portato lì in un secondo momento o se invece semplicemente nessuno in due anni lo ha mai trovato.

Ogni elemento verrà accuratamente analizzato, al fine di ricostruire le ultime ore di vita della 26enne. L’unico indagato, al momento, è Simone Gresti, all’epoca fidanzato di Andreea. Sembrerebbe, secondo diverse testimonianze, che i due avessero un rapporto teso.