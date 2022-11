L'episodio si è verificato nel campo di allenamento dell'Atletico Tucuman, club argentino in cui Andres Balanta militava dallo scorso giugno

Un evento drammatico ha sconvolto nelle scorse ore il mondo del calcio sudamericano, in particolare quello della Colombia. Andres Balanta, calciatore di soli 22 anni, tesserato da giugno con il club argentino dell’Atletico Tucuman, ha perso la vita. È stato colpito da un malore mentre svolgeva un regolare allenamento con i suoi compagni di squadra.

Il mondo del calcio sudamericano è sotto shock per quanto accaduto nella giornata di ieri ad un calciatore colombiano di soli 22 anni dell’Atletico Tucuman, club iscritto alla prima divisione argentina.

Andres Balanta stava svolgendo come ogni giorno il suo allenamento con i compagni di squadra, quando improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato a terra.

I compagni lo hanno subito soccorso, così come il team medico della squadra. Dopo una prima ripresa è stato trasportato al vicino ospedale. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, il ragazzo si è spento poco dopo il suo arrivo nella struttura medica.

Nel 2019, quando Balanta militava nel Deportivo Cali, era stato vittima di un episodio molto simile. Aveva accusato un malore al seguito del quale, però, si era ripreso.

Il vicepresidente della sua attuale squadra ha parlato di questo episodio e spiegato che non aveva alcun collegamento con quanto successo oggi, in quanto i calciatori vengono costantemente e regolarmente tenuti sotto controllo medico e clinico.

Cordoglio per la scomparsa di Andres Balanta

Il decesso improvviso e inaspettato del giovane calciatore ha scosso tutti. In particolare il club per cui giocava, che per primo ha dato la tragica notizia sul web.

L’Atletico Tucumán si rammarica di confermare la morte del calciatore colombiano Andres Balanta. Abbracciamo e accompagniamo con profondo rispetto la sua famiglia e i suoi amici in questo momento.

Sentito e profondo anche quello pubblicato dalla Federazione calcistica colombiana:

Con enorme rammarico annunciamo la morte di Andrés Balanta, giocatore della nazionale colombiana nelle sue varie categorie. Estendiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari.

Anche Radamel Falcao, leggenda del calcio colombiano, con un passato glorioso anche in diversi club europei, ha mostrato tutta la sua tristezza per la triste notizia della scomparsa di uno suo giovane connazionale.