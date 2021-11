Il web commosso per la notizia della morte di Cristian Parisi, ex calciatore di Guidonia, Fiumicino e Focene. Aveva solo 38 anni

Il mondo del calcio laziale dice addio per sempre a un grande bomber ma soprattutto a un ragazzo eccezionale e padre amorevole. Cristian Parisi, 38 anni, è deceduto dopo aver trascorso gli ultimi 12 giorni nel reparto di terapia intensiva del San Camillo di Roma. Ci era finito a seguito di un grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto giorni fa.

Il mondo del calcio italiano, negli ultimi giorni, è stato travolto dalle notizie di tre decessi di tre giovanissimi e bravissimi ragazzi.

Vittoria Campo, giovane calciatrice di 23 anni, che quest’anno stava giocando con la squadra femminile del Palermo, è morta improvvisamente per un malore che l’ha colta nel sonno. Drammatico il fatto che, soltanto un mese prima, anche suo fratello Alessandro era morto per lo stesso motivo.

Poi martedì è toccato a Giulio Cavallo. Il giovanissimo studente di Economia e promessa del calcio piemontese, è uscito fuori strada con la sua auto precipitando in una scarpata e morendo praticamente sul colpo.

Oggi tutti sono scossi per la notizia della morte di Cristian Parisi. Cristian aveva 38 anni e aveva giocato per una vita intera in diverse squadre del calcio laziale. Aveva infatti indossato con grandi risultati le maglie di Focene, Fiumicino e Guidonia.

13 giorni fa, Cristian Parisi aveva avuto un brutto incidente stradale. Stava tornando da lavoro quando la sua auto ha sbattuto violentemente con un’altra vettura guidata da un ragazzo di 24 anni.

Immediato il suo trasporto al San Camillo di Roma, dove i medici, per 12 lunghi giorni, hanno tentato di tutto per salvargli la vita.

Cordoglio per la morta di Cristian Parisi

Nei giorni scorsi c’erano stati dei miglioramenti che aveva fatto ben sperare la sua famiglia. Poi, il buio. Cristian si è spento ieri provocando un dolore infinito a tutti coloro che lo conoscevano.

In tantissimi hanno voluto rivolgere a lui un ultimo saluto in pubblico, postando dei toccanti addii sui social network. Tutti hanno ricordato che grande calciatore fosse. Ma, ancora prima, che ragazzo straordinario e che padre amorevole fosse.

Cristian ha infatti lasciato sua moglie e una bimba piccola, Emma, che ora dovrà crescere senza il suo papà.