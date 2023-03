Nella giornata di ieri, un calciatore molto importante a livello internazionale, che ha trovato la sua fortuna anche in Italia nella Lazio, ha annunciato in lacrime il suo ritiro dal calcio. Si tratta di Lucas Leiva, centrocampista brasiliano, che per motivi di problemi al cuore ha dovuto appendere per sempre gli scarpini al chiodo.

Nato a Duraudos, in Brasile, il 9 gennaio del 1987, Lucas Leiva ha iniziato a giocare a calcio da piccolissimo, come accade spesso in terra verde oro, quella dove il pallone. per molti, è l’unica ragione dell’esistenza e l’unico sogno da perseguire.

Ha esordito tra i professionisti nel 2005 con la maglia del Gremio, il club in cui è cresciuto e che gli ha permesso di approdare, nel 2007, nel calcio che conta, quello europeo.

Ad acquistarlo, per una cifra di circa 10 milioni di sterline, sono stati i Reds del Liverpool, in Gran Bretagna. In poco tempo è diventato una vera bandiera del club, uno dei calciatori più rappresentativi.

Con il Liverpool ha giocato fino al 2017, per 10 stagioni, prima di trasferirsi per 5 milioni di euro alla Lazio. Con i biancocelesti romani ha vissuto una seconda giovinezza calcistica, dimostrando come suo solito una grande professionalità e affidabilità in mezzo al rettangolo da gioco.

Nel 2022, alla scadenza del contratto, ha deciso di compiere una scelta di cuore e di tornare a giocare nel club che lo aveva lanciato, il Gremio, per concludere la sua carriera laddove l’aveva iniziata.

Il triste annuncio di Lucas Leiva

Purtroppo, la chiusura poetica di una grande carriera non c’è stata. Il calciatore è riuscito a giocare soltanto poche partite con il Gremio.

A dicembre scorso, a seguito di alcuni controlli medici di routine, i medici del club brasiliano hanno trovato nel centrocampista delle anomalie al cuore.

Per mesi si è cercato di capire da che cosa fossero dovuti e se si potessero risolvere, ma alla fine si è arrivati ad una conclusione molto dolorosa, quella dell’impossibilità per Leiva di continuare con l’attività agonistica.

Ieri il calciatore e il Gremio hanno radunato i media in una conferenza stampa e, in lacrime, il 36enne ha annunciato il suo ritiro.

Voglio ringraziare il Gremio. Oggi annuncio il mio ritiro. Sto terminando la mia carriera, nel club che volevo, ma non nel modo in cui volevo.

Queste le parole di Lucas, che arrivato a qualche mese di distanza da quelle pronunciate da un altro campionissimo che ha dovuto prendere la stessa decisione, per lo stesso triste motivo. Si tratta di Sergio Aguero, ex attaccante dell’Argentina e del Manchester City.