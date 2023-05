Il membro e bassista della band dei The Smiths, Andy Rourke si è spento a 59 anni per le complicazioni dovute ad un tumore al pancreas

Una notizia terribile si è diffusa nella giornata di ieri ed ha sconvolto il mondo della musica mondiale. Andy Rourke, storico membro e bassista della band poo e rock dei The Smiths, si è infatti spento a soli 59 anni. A darne il triste annuncio ci ha pensato l’amico e collega Jhonny Marr, che sui social lo ha ricordato come un’anima bella e gentile.

Nato a Manchester il 17 gennaio del 1964, Rourke iniziò a suonare la chitarra e il basso da giovanissimo, entrando a far parte di diverse band inglesi,

Grazie all’amico d’infanzia Jhonny Marr venne scelto per entrare a far parte dei The Smiths, per sostituire il bassista Dale Hibbert, considerato inadatto alla personalità del gruppo.

La prima esibizione pubblica avvenne nel 1983, in un locale di Manchester. Nel 1986 venne però cacciato dal gruppo, poiché gli altri membri non accettavano più la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Due settimane dopo, tuttavia, venne reinserito e la band partì per la tourneé mondiale.

Rourke rimase negli Smiths fino al loro scioglimento, avvenuto nel 1987, per poi proseguire con diversi progetti da solista e collaborazioni con altri artisti importanti.

L’annuncio della morte di Andy Rourke

L’ultima apparizione di Andy Rourke su un palco risale alla fine dell’anno scorso, quando venne chiamato da Jhonny Marr al suo concerto.

Da qualche tempo lottava contro un tumore al pancreas, che alla fine lo ha sconfitto e portato via a soli 59 anni. Il triste annuncio è arrivato proprio dall’amico di sempre Marr, che sui suoi profili social ha scritto:

È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia causata da un cancro al pancreas. Andy sarà ricordato come un’anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano, e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo di rispettare la privacy in questo triste momento.

Andy aveva un legame importante anche con l’Italia. Era infatti sposato con la bresciana Francesca Mor dal 2012 e con lei viveva a New York. In diverse occasioni è passato da Brescia e lì si è anche esibito, specialmente nelle vesti di deejay. Rourke e la Mor sono rimasti uniti fino alla fine.