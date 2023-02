Un matrimonio purtroppo finito in tragedia. È accaduto a Trecase, un comune della città di Napoli. Angela Manfredonia, una donna di soli 46 anni residente a Sarno, ha perso la vita mentre festeggiava, mangiava e ballava con amici e parenti.

Si trovava al matrimonio della nipote, durante quella che sarebbe dovuta essere una giornata indimenticabile. Mentre stava ballando insieme agli altri ospiti, Angela Manfredonia è stata colpita da un malore improvviso.

I presenti l’hanno vista accasciarsi a terra. Subito hanno lanciato l’allarme al 118 e in poco tempo, gli operatori sanitari hanno raggiunto il posto.

Angela Manfredonia è stata trasportata in codice rosso all‘ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Purtroppo, quando ha raggiunto la struttura sanitaria, era già troppo tardi. I medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita e sono stati costretti a dichiarare il suo decesso.

La famiglia di Angela Manfredonia ha presentato una denuncia

I familiari della donna hanno presentato una denuncia alle forze dell’ordine e chiedono che venga fatta luce sulle cause dell’improvvisa ed inaspettata scomparsa di Angela. Non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia.

Una notizia che ha sconvolto la comunità, sono tantissime le persone che hanno voluto mostrare vicinanza e supporto ai familiari di Angela Manfredonia.

Un matrimonio che purtroppo ora verrà ricordato con tristezza. Spetterà ora la Procura indagare e ricostruire le ultime ore di vita della 46enne. La famiglia vuole che emerga la verità sulla causa del decesso. Per ora, l’ipotesi è quella di un malore improvviso.

Purtroppo Angela non è l’unica vittima di un malore improvviso degli ultimi giorni. Luigi Melone, chiamato da tutti “Gigione”, ha perso la vita a soli 41 anni a L’Isola d’Elba. Non rispondeva al telefono e quel giorno non aveva aperto la sua attività. Poi, la straziante scoperta nella sua abitazione.

A Vazzola, in provincia di Treviso, Barbara Broggi è stata trovata morta a soli 45 anni. Era a casa da sola, quando è stata colpita da un malore improvviso.