Si è conclusa purtroppo con il più tragico degli epiloghi la storia e la vita della piccola Angelica Quattrociocchi, una bambina di soli 12 anni che tempo fa aveva scoperto di avere una grave malattia del sangue. Malattia che l’ha portata via per sempre dall’amore della sua famiglia sabato scorso. I funerali si terranno a Veroli, in provincia di Frosinone, nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 luglio.

Oggi pomeriggio presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in Passoscuro (Roma) – Via Orosei, è tornata tra gli Angeli la cara Angelica Quattrociocchi di anni 12. La mamma, il papà, i nonni, gli zii, le zie, i cugini ed i parenti tutti ne danno in triste annuncio.

Poche e semplici le parole scelte dai familiari della bimba per dare il triste annuncio di una perdita così dolorosa, devastante.

La lotta di Angelica era iniziata tanto tempo fa, quando a seguito di malesseri i genitori l’hanno accompagnata a fare delle visite, scoprendo una verità molto amara. La diagnosi parlava di una brutta malattia del sangue.

Malattia per la quale la bimba si è dovuta sottoporre a pesanti cure, che sebbene siano state dolorose, hanno donato una speranza.

Purtroppo però il miracolo non si è compiuto e nell’ultimo periodo le condizioni si erano aggravate al punto da costringere Angelica ad un ricovero all’ospedale pediatrico romano.

Oggi pomeriggio i funerali di Angelica Quattrociocchi

Chiesa di Santa Francesca – Veroli

Sabato pomeriggio il cuoricino di Angelica Quattrociocchi, dopo tanta sofferenza, si è fermato per sempre.

In poco tempo la notizia si è diffusa in tutta Veroli, gettando nello sconforto tutti coloro che conoscevano e hanno pregato con la sua famiglia fino alla fine.

I funerali, come si legge nell’annuncio funebre, verranno celebrati nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 luglio, nella chiesa parrocchiale di Santa Francesca a Veroli.

LEGGI ANCHE: Nora non ce l’ha fatta: se ne è andata a soli 5 anni, sconfitta dal sarcoma di Ewing. Aveva commosso molto la storia della bimba genovese, che aveva mosso la solidarietà di tantissime persone.

Tramite una raccolta fondi erano stati raccolti oltre 300mila euro, che sono serviti a far volare la bimba fino a Houston, dove ha potuto ricevere le migliori cure. Nonostante tutto, martedì scorso è arrivata la notizia che il suo piccolo cuoricino si è fermato per sempre.