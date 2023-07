La storia della piccola Nora, la bimba di 5 anni di Genova alla quale era stato diagnosticato un sarcoma di Ewing, si è conclusa purtroppo con il peggiore degli epiloghi. Si è spenta lo scorso martedì nell’ospedale di Houston, in Texas, nel quale era volata a curarsi grazie alla solidarietà di centinaia di persone che avevano fatto donazioni per darle una speranza.

Solo 5 anni e un nemico così cattivo da combattere. Nora e la sua famiglia, con l’aiuto di tanti sconosciuti che hanno donato ciò che potevano per permetterle di avere le migliori cure possibili, ce l’hanno messa tutta fino alla fine ma purtroppo il miracolo non si è materializzato.

L’incubo della bimba era iniziato circa un anno fa, quando lei e la sua famiglia scoprirono la terribile diagnosi di Sarcoma di Ewing, un tumore molto raro e aggressivo che ha colpito le sue piccole ossa.

La sua storia si era diffusa sui social e aveva mosso la solidarietà delle persone, che hanno aperto una raccolta fondi online e raccolto molto denaro per permetterle di avere le migliori cure possibili.

La città di Genova, comprese le tifoserie di Genoa e Sampdoria, ha raccolto più di 400mila euro. Una cifra che è servita a far volare Nora fino a Houston, in Texas, in un centro specializzato.

Qualche settimana fa, tuttavia, la famiglia della piccola ha pubblicato un toccante messaggio su Facebook, spiegando che la piccola non rispondeva alle cure e invitando tutti ad interrompere le donazioni. Un comunicato che è pesato come un macigno.

Nora si è spenta lo scorso martedì

Purtroppo il miracolo non si è compiuto e martedì, proprio nell’ospedale del Texas in cui era ricoverata, Nora si è arresa.

La notizia si è subito diffusa a Genova e in tutta Italia, gettando nello sconforto tutti coloro che si erano affezionati alla bimba e avevano pregato per lei.

Giovanni Toti, governatore della Liguria, ha espresso tutto il suo cordoglio in un commovente messaggio di addio:

Oggi è un giorno triste, un giorno di dolore per la nostra comunità. La Liguria si stringe intorno alla famiglia della piccola Nora che purtroppo ci ha lasciati. Tutti noi avevamo pregato e sperato nel miracolo quando, grazie alla solidarietà di tantissimi liguri, era riuscita ad andare in America per delle cure sperimentali che purtroppo non sono servite. Ciao Piccola Nora, angelo volato troppo presto nel cielo.

I funerali della bimba si terranno domani mattina, alle 11:30, nella chiesa di Pegli, Genova.