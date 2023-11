Centola è sotto shock per la morte di Angelo Luongo. Il bimbo di soli 11 anni è stato portato via da una leucemia fulminate

Un lutto improvviso e completamente inaspettato ha completamente sconvolto una famiglia ed una comunità, quella di Centola, piccolo comune nel salernitano. Angelo Luongo, un bimbo di appena 11 anni, è morto nella giornata di ieri per una leucemia fulminante che lo ha portato via in soli due giorni. Il cordoglio di una città intera.

A 11 anni la vita dovrebbe essere solo serenità e spensieratezza. E così è effettivamente stata quella di Angelo, un bimbo residente di Centola, piccolo comune della provincia di Salerno, dove tutti lo conoscevano e amavano per il suo essere sempre sorridente e allegro.

Lo è stato fino a pochi giorni fa, quando i suoi genitori che hanno provato a svegliarlo a letto si sono accorti che non rispondeva.

Allarmati e preoccupati, i genitori del piccolo hanno subito contattato i soccorsi, che lo hanno raggiunto e trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania. Da lì, data la gravità della situazione, i medici hanno subito disposto il suo trasferimento al Santobono di Napoli.

Purtroppo, nemmeno questa decisione è riuscita ad evitare il peggio. Ieri mattina il cuore di Angelo Luongo si è fermato per sempre.

A portarlo via, come riportano i quotidiani locali, una leucemia fulminante che lo ha travolto e portato via in soli due giorni. Uno shock devastante per i suoi genitori e per chi lo amava.

Il dolore per la morte di Angelo Luongo

Non c’è angolo di Centola dove non sia arrivata una tua risata. Oggi gli stessi angoli piangono. Io personalmente di te ricorderò per sempre l’estrema educazione che ti ha contraddistinto. Adesso riposa piccolo Angelo 😭

Questo uno dei tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore. Cordoglio e vicinanza alla famiglia arrivati anche da parte dell’amministrazione comunale.