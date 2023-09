A circa un mese dalla tragica scomparsa di Angus Cloud, giovane attore statunitense diventato famoso per il suo ruolo nella serie tv Euphoria, sono state rese note le cause del suo decesso. L’esame autoptico ha confermato che si è trattato di una overdose accidentale. Smorzate definitivamente, dunque, le voci che erano circolate dopo la morte, che parlavano di un suicidio.

È con il cuore più pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un uomo incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Speriamo che la sua scomparsa possa ricordare ad altri che non sono soli e che non devono combattere da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le sue risate e il suo amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento perché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante.