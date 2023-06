Anica Panfile, il datore di lavoro indagato per omicidio: cosa sta succedendo

Franco Battaggia, datore di lavoro di Anica Panfile, sotto indagine per omicidio: è l'ultimo ad aver visto la donna ancora viva

Nuovi aggiornamenti sul caso di Anica Panfile, la mamma scomparsa dopo il turno di lavoro e trovata senza vita nel fiume Piave.

Il datore di lavoro Franco Battaggia è indagato per il delitto della donna. L’autopsia ha rivelato che Anica Panfile non è deceduta per annegamento. Qualcuno ha messo fine alla sua vita con un corpo contundente e, solo dopo il delitto, ha gettato il corpo senza vita della mamma nel fiume.

Le forze dell’ordine hanno perquisito la casa del suo datore di lavoro, l’ultimo ad averla vista. Alla fine del suo turno, la donna non è tornata a casa.

L’imprenditore è stato ascoltato dagli inquirenti, ha raccontato di aver avuto un incontro con la donna per questioni fiscali. Anica Panfile lavorava come domestica per il signor Battaggia.

Sotto indagine ci sono i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Secondo le ultime notizie emerse, la donna sarebbe salita in macchina con qualcuno.

A denunciare la sua scomparsa, era stato il compagno, preoccupato dal suo mancato rientro e dal fatto che non riusciva a contattarla. Era uscita di casa per andare a lavorare, da quel momento di lei si sono perse le tracce.

Gli inquirenti hanno trovato il corpo senza vita della donna nel fiume Piave, dopo l’allarme lanciato da un pescatore. Si è inizialmente pensato ad un gesto estremo, ma i risultati dell’autopsia hanno fatto emergere una realtà ben diversa. Anica Panfile non si è tolta la vita, non è morta affogata, nei suoi polmoni non c’è traccia di acqua. Sul suo corpo, il medico legale ha individuato segni di violenza. Qualcuno ha messo fine alla sua vita e solo dopo il decesso, ha abbandonato il suo corpo nel fiume.

Il datore di lavoro, l’ultimo ad averla vista in vita, è finito nel registro degli indagati, accusato del suo delitto. Saranno solo le nuove indagini a far luce sulla verità e a dare delle risposte alla famiglia della donna.