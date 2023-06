La Procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo d’indagine per la scomparsa di Denise Galatà, la 18enne trovata senza vita nel fiume Lao. Sono 10 le persone finite, al momento, nel registro degli indagati. Si tratta dei responsabili del Pollino Rafting e di sette guide.

Denise Galatà si trovava in gita con la scuola, insieme ai suoi compagni e insegnanti stava facendo rafting nel fiume Lao. Il suo gommone ha urtato un masso ed è finita in acqua insieme ad altri studenti. Quest’ultimi sono stati tempestivamente portati in salvo, ma la 18enne è stata trascinata via dalla corrente. Subito sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che l’hanno cercata per ore.

Prima hanno rinvenuto il caschetto della ragazza e poi il suo corpo senza vita, poco distante dal punto dell’impatto.

La testimonianza di una compagna di Denise Galatà

Le guide hanno dichiarato che le previsioni meteo non destavano preoccupazioni. Il fiume, tuttavia, ha iniziato ad agitarsi e i gommoni sfioravano i grandi massi, come ha raccontato anche un’amica della stessa Denise, che si trovava con lei sul gommone e che è stata portata in salvo.

La ragazza ha raccontato che mentre si preparavano per il rafting, il fiume era calmo. Solo una volta sui gommini, ha iniziato ad agitarsi.

I gommoni sfioravano pericolosamente enormi massi nell’alveo del fiume. Ad un certo punto siamo stati sbattuti contro uno di questi massi ed in tre siamo caduti in acqua. Io ed un’altra mia compagna siamo state soccorse e portate sulla terraferma. Mentre di Denise si è persa ogni traccia.

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha chiesto di avviare le dovute verifiche su quanto accaduto. Lo scopo è quello di scoprire se le norme di sicurezza siano state rispettate e che non ci sia stata negligenza da parte di organizzatori e guide.

I familiari della 18enne sono distrutti. Denise aveva tanti progetti, amava la vita, ballare e suonava l’organo per la sua parrocchia. Era una ragazza felice e altruista. Nessuno poteva immaginare che una gita scolastica si sarebbe conclusa in modo così tragico.