Si è spenta a soli 29 anni, dopo 10 mesi di lotta, Anna Cardwell, la figlia della star del reality “Mama June” Shannon.

Aveva scoperto di avere un tumore al quarto stadio alle ghiandole surrenali, Anna Cardwell ha lottato per 10 mesi con tutte le sue forze, ma nulla ha potuto contro quel mostro. Lo scorso 9 novembre, nelle ore pomeridiane, la 29enne si è spenta per sempre tra le braccia della sua mamma.

Subito la notizia si è diffusa sul web e i numerosi fan delle due celebrità si sono stretti al dolore della famiglia, inviando commoventi messaggi di cordoglio e ricordando la giovane con strazianti post sui social.

Il triste annuncio è stato diffuso proprio dalla madre June Shannon attraverso un post. Strazianti parole accompagnate da una foto di Anna:

È con il cuore a pezzi che annunciamo che Anna non è più con noi. È passata a miglior vita in casa. Ha combattuto con forza per 10 mesi e se n’è andata circondata dalla sua famiglia. Vi faremo avere più informazioni non appena ci diranno qualcosa. Vi amiamo e vi ringraziamo per i pensieri e le preghiere in questi momenti difficili.