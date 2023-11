Una tragedia indicibile ha colpito Luana Andrade, una bellissima modella e influencer brasiliana di soli 29 anni. Lo scorso 7 novembre si era sottoposta ad un intervento di liposuzione alle ginocchia, durante il quale ha subito un arresto cardiaco. Si è spenta qualche ora più tardi e dopo altri tre arresti. Lo strazio del fidanzato e dell’amico Neymar.

Il mondo dei social è sotto shock per quanto accaduto ad una delle modelle e influencer più amate e seguite del Brasile.

Si tratta di Laura Andrade, personaggio social da oltre mezzo milione di follower, che ha perso la vita lo scorso 7 novembre in circostanze drammatiche.

Bellissima, dal fisico quasi statuario, per molti inspiegabilmente aveva deciso di sottoporsi ad un intervento di liposuzione alle ginocchia.

Si era affidata a dei medici privati, che all’inizio della settimana scorsa l’hanno appunto sottoposta al suddetto intervento.

Durante l’operazione, tuttavia, qualcosa è andato storto e Luana ha subito un primo arresto cardiaco.

I medici hanno interrotto l’intervento e cercato di tenere in vita la giovane, che nel frattempo ha avuto altri tre attacchi al cuore, purtroppo fatali.

L’ospedale Sao Luiz di San Paolo, in una nota, ha spiegato quanto accaduto:

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web, di coloro che sono rimasti sconvolti da quanto accaduto alla star dei social.

Tra i tanti, si è esposto anche Neymar. La stella del calcio brasiliano, ha scritto di aver perso una cara amica.

Devastante, straziante, la lettera di addio scritta da Joao, il fidanzato di Luana. Ecco le sue parole:

Sono distrutto e sto vivendo il mio più grande incubo. Una parte di me è andata via. È con immenso dispiacere e, molto dolore nel cuore, che saluto la mia Luana, la mia principessa, la mia bellissima. (…) Oggi è difficile capire i piani di Dio, e non so quando e se riuscirò mai a elaborare la mancanza che sentirò nella mia vita. Sei la mia luce principessa. Ti chiedo di continuare a vegliare su di me e su tutti noi da lassù. Ti amerò sempre, da qui all’eternità!