La trasmissione Quarto Grado, durante la puntata di ieri 7 maggio, è riuscita a convincere Anna Corona a rispondere ad alcune domande. La donna, ripresa dalle telecamere, ha voluto dire a tutto il mondo come si sente.

Dopo 17 anni, la sua famiglia si ritrova di nuovo all’interno di un processo mediatico, nonostante siano state ritenute innocenti dopo tre gradi di giudizio. Quando la giornalista le ha chiesto il motivo per il quale le forze dell’ordine sono tornate ad ispezionare la sua ex casa, Anna Corona ha riposto così:

Io il perché non lo so. Io so soltanto che noi ci troviamo a rivivere una situazione fortemente mediatica. Una situazione di non vivibilità, dove siamo tutti puntati a dito. Io non so perché sono andati lì loro. Gli inquirenti stanno lavorando. Ho appreso la notizia ieri dai giornali. Sto vivendo uno stato d’animo pessimo. Tutta la famiglia si ritrova in un processo già vissuto. È stato difficile riprendere una quotidianità, tre gradi di processo, che si è chiuso con l’innocenza di Jessica. Su di me hanno lavorato come era giusto fare, hanno archiviato.